Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему

Кримінал
13
Ексголову правління банку судитимуть за розтрату коштів
Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, яких обвинувачують у заволодінні коштами банківської установи на суму понад 35 млн грн.

Схема виведення коштів

За даними слідства, колишній голова правління банку діяв у змові з директором підприємства, пов’язаного з так званим конвертаційним центром. Через підконтрольні компанії було організовано схему виведення коштів банківської установи.
Керівництво банку, зловживаючи службовим становищем, надало кредити двом підприємствам без належного забезпечення, що суперечить вимогам ч. 6 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Ці підприємства входили до мережі компаній, які використовувалися для проведення фінансових операцій із виведення коштів та маскування їх подальшого руху.
Після отримання кредитних коштів підприємства придбали іноземну валюту та перерахували її за кордон підприємствам-нерезидентам. Перекази здійснювалися на підставі фіктивних зовнішньоекономічних контрактів під виглядом попередньої оплати за поставки товарів, які фактично не відбулися.
Надалі щодо підприємств-позичальників було розпочато процедури банкрутства, що унеможливило повернення кредитних коштів. Унаслідок виведення ліквідних активів банк було визнано неплатоспроможним і розпочато процедуру його ліквідації.
Такими діями банківській установі завдано збитків на суму 35 млн грн.

Справу передано до суду

Обвинувальний акт щодо колишнього голови правління банку та директора підприємства за обвинуваченням у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України), 4 березня 2026 року направлено до суду для розгляду по суті.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняПрокуратураСлужбові повноваженняСхеми
Payment systems