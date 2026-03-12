Незаконний експорт 28 тис. тонн кукурудзи до Малайзії на 202 млн грн — деталі Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Незаконний експорт 28 тис. тонн кукурудзи до Малайзії на 202 млн грн — деталі

БЕБ в Одеській області викрило схему мінімізації сплати податків при експорті сільськогосподарської продукції невідомого походження.

Про це повідомляє БЕБ.

Суть справи

Аналітики встановили, що група осіб зареєструвала у різних містах України підконтрольні підприємства. Через них організатори документально оформлювали вирощування кукурудзи, хоча фактично не мали у користуванні земельних ділянок, працівників та необхідної техніки.

Насправді учасники схеми скуповували зерно в аграріїв по всій Україні за готівку без сплати ПДВ. Для формування податкового кредиту та легалізації продукції невідомого походження вони вносили на рахунки підконтрольних компаній готівку у розмірі 14% від вартості товару та реєстрували податкові накладні.

Це дозволяло обходити податковий контроль та отримати бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 14% від вартості кукурудзи.

Детективи БЕБ припинили діяльність схеми на етапі підготовки до експорту. Фігуранти планували відправити через Одеський порт до компанії в Малайзії майже 28 тис. тонн кукурудзи орієнтовною вартістю 202 млн грн.

Завдяки втручанню БЕБ експортер скасував митні декларації, що дозволило запобігти потенційним втратам державного бюджету.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюється повне коло осіб, причетних до реалізації схеми.

