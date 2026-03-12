0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Незаконний експорт 28 тис. тонн кукурудзи до Малайзії на 202 млн грн — деталі

Аграрний ринок
43
Незаконний експорт 28 тис. тонн кукурудзи до Малайзії на 202 млн грн — деталі
Незаконний експорт 28 тис. тонн кукурудзи до Малайзії на 202 млн грн — деталі
БЕБ в Одеській області викрило схему мінімізації сплати податків при експорті сільськогосподарської продукції невідомого походження.
Про це повідомляє БЕБ.

Суть справи

Аналітики встановили, що група осіб зареєструвала у різних містах України підконтрольні підприємства. Через них організатори документально оформлювали вирощування кукурудзи, хоча фактично не мали у користуванні земельних ділянок, працівників та необхідної техніки.
Насправді учасники схеми скуповували зерно в аграріїв по всій Україні за готівку без сплати ПДВ. Для формування податкового кредиту та легалізації продукції невідомого походження вони вносили на рахунки підконтрольних компаній готівку у розмірі 14% від вартості товару та реєстрували податкові накладні.
Це дозволяло обходити податковий контроль та отримати бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 14% від вартості кукурудзи.
Детективи БЕБ припинили діяльність схеми на етапі підготовки до експорту. Фігуранти планували відправити через Одеський порт до компанії в Малайзії майже 28 тис. тонн кукурудзи орієнтовною вартістю 202 млн грн.
Завдяки втручанню БЕБ експортер скасував митні декларації, що дозволило запобігти потенційним втратам державного бюджету.
Наразі триває досудове розслідування, встановлюється повне коло осіб, причетних до реалізації схеми.
За матеріалами:
Finance.ua
Агроринок
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems