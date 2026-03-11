Посівна-2026 коштуватиме аграріям на 15% дорожче за минулорічну
Вартість цьогорічної посівної кампанії для українських аграріїв зросте приблизно на 15% порівняно з минулим роком і становитиме близько 700 млрд грн ($17 млрд).
Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.
«Складнощі, що виникають, — це те, що в цьому сезоні посівна кампанія буде дорожчою. В сукупності десь порядка 700 млрд грн коштуватиме для українських товаровиробників підхід до цих робіт. Відповідно, це буде відбиватися в кінцевому варіанті на ціні на продукти харчування», — зазначив експерт.
За його інформацією, основною причиною здорожчання є ріст цін на пальне (на 10−15%), мінеральні добрива (на 20%), засоби захисту рослин та насіння. Це призведе до зростання цін на кінцевий продукт харчування в межах 3−5%.
Марчук також додав, що через погодні умови та наявність снігового покриву в окремих регіонах посівна розпочнеться із запізненням приблизно на два тижні. В той же час на півдні країни роботи вже активно тривають.
Структура посівів залишиться переважно традиційною: соняшник, кукурудза, яра пшениця, ячмінь, соя та гречка. Водночас через зміну клімату аграрії дедалі частіше експериментують з нішевими культурами, зокрема з нутом.
