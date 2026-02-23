Україна вже відправила на експорт понад 21 млн т зерна Сьогодні 04:37 — Аграрний ринок

Україна вже відправила на експорт понад 21 млн т зерна

Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/26 МР станом на 20 лютого склав близько 21,2 млн т, що на 7 млн т, або 25% менше за показник минулого сезону.

Про це свідчать дані Державної митної служби.

Так, пшениці відправлено на експорт 8,8 млн т. Це на 2,9 млн т, або 25% менше тогорічних обсягів.

Постачання ячменю на зовнішні ринки складає понад 1,35 млн т. Зменшення відносно показника на цю ж дату минулого сезону складає 36%.

Жита відправляли на експорт в обсязі 0,2 тис. т, що в десятки разів менше торішніх 10,8 тис. т.

Кукурудзи експортовано 10,7 млн т, що на 23% менше відвантажень минулого сезону.

Експорт борошна з України склав 41,8 тис. т, що на 14% менше за минулорічний показник.

Для довідки: у 2024/25 МР експорт зернових і зернобобових культур становив 40,6 млн т: пшениці — 15,7 млн т; ячменю — 2,3 млн т; жита — 10,8 тис. т; кукурудзи — 22 млн т; борошна — 71,1 тис. т.

