Україна вже відправила на експорт понад 21 млн т зерна

Аграрний ринок
Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України у 2025/26 МР станом на 20 лютого склав близько 21,2 млн т, що на 7 млн т, або 25% менше за показник минулого сезону.
Про це свідчать дані Державної митної служби.
Так, пшениці відправлено на експорт 8,8 млн т. Це на 2,9 млн т, або 25% менше тогорічних обсягів.
Постачання ячменю на зовнішні ринки складає понад 1,35 млн т. Зменшення відносно показника на цю ж дату минулого сезону складає 36%.
Жита відправляли на експорт в обсязі 0,2 тис. т, що в десятки разів менше торішніх 10,8 тис. т.
Кукурудзи експортовано 10,7 млн т, що на 23% менше відвантажень минулого сезону.
Експорт борошна з України склав 41,8 тис. т, що на 14% менше за минулорічний показник.
Для довідки: у 2024/25 МР експорт зернових і зернобобових культур становив 40,6 млн т: пшениці — 15,7 млн т; ячменю — 2,3 млн т; жита — 10,8 тис. т; кукурудзи — 22 млн т; борошна — 71,1 тис. т.
За матеріалами:
Finance.ua
Агроринок
