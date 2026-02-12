0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд хоче повернути безпечні гектари в обіг: коли скасують пільги

Аграрний ринок
10
Уряд хоче повернути безпечні гектари в обіг: коли скасують пільги
Уряд хоче повернути безпечні гектари в обіг: коли скасують пільги
Уряд підтримав зміни до Порядку обстеження ділянок, власники або орендарі яких отримали податкові пільги через імовірне мінне забруднення.
Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Про що йдеться

Органи місцевої влади перевірятимуть, чи використовуються такі земельні ділянки за призначенням. Отриману інформацію передаватимуть до Центру гуманітарного розмінування та Центру протимінної діяльності.

Коли пільги скасують

Якщо буде встановлено, що землю обробляють, податкові пільги для власника або орендаря скасують.
На підставі даних від місцевої влади профільні центри ухвалюватимуть рішення про проведення нетехнічного обстеження для підтвердження або спростування факту забруднення.
За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, за попередніми даними, 10 100 гектарів земель, які обробляються, одночасно мають статус імовірно або підтверджено забруднених. Він наголосив, що оперативне нетехнічне обстеження необхідне насамперед для безпеки працівників, а також дозволить швидше повернути в обіг значні площі у разі відсутності загрози.
«Фермери, які матимуть на руках сертифікати, що підтверджують безпеку угідь, на яких вони працюють, зможуть без проблем отримати кредити чи простіше реалізувати врожай. Такі кроки підвищать економічну активність та експортний потенціал країни», — зазначив міністр.
Як уточнили у відомстві, раніше системної перевірки фактичного використання земель, щодо яких надано податкові пільги через імовірне забруднення, не проводили.
За даними цифрової платформи GRIT, найбільші площі земель, які обробляються та водночас мають статус імовірно або підтверджено забруднених, розташовані в Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Агроринок
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems