Чи зростуть ціни на продукти борщового набору через морози — відповідь Мінекономіки
Пікові морози, які Україна пережила останніми тижнями, не матимуть критичного впливу на майбутній врожай. За оперативними результатами моніторингу ситуація з озимими культурами залишається контрольованою.
Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький в ефірі телеканалу «1+1».
За його словами, восени аграрії засіяли понад 5 млн гектарів озимих зернових культур та більше 1 млн гектарів ріпаку. Наразі триває комплексний моніторинг стану посівів, зокрема відбір зразків для лабораторного аналізу.
Позитивною є і ситуація в секторі овочівництва. За попередніми оцінками, виробництво овочів у літньо-осінній період 2025 року зросло на 20−25% порівняно з 2024 роком. Це дозволило сформувати достатні запаси та зменшити залежність від імпорту у 2026 році.
«Порівняно з минулим роком різкого зростання цін на продукти борщового набору не очікується. Можливе лише традиційне сезонне подорожчання навесні через витрати на зберігання. Однак рекордних стрибків, як це було раніше з картоплею чи цибулею, цього року не прогнозуємо», — підкреслив Тарас Висоцький.
Заступник міністра також зазначив, що державне регулювання цін на базові соціальні продукти — хліб, молочну продукцію, олію та цукор — зберігається на період воєнного стану.
Крім того, продовжують діяти державні програми підтримки аграріїв, зокрема в напрямі енергонезалежності. Уряд розширив можливості програми «Доступні кредити 5−7-9%»: максимальну суму інвестиційного кредиту збільшено зі 150 млн грн до 250 млн грн. Кошти можуть спрямовуватися на встановлення об’єктів розподіленої генерації.
Поділитися новиною
Також за темою
Чи зростуть ціни на продукти борщового набору через морози — відповідь Мінекономіки
Дешевих овочів та фруктів у сезоні-2026 не очікується: брак робочої сили
ТОП-3 змін у бронюванні аграріїв
Що Україна найактивніше продавала за кордон у 2025 році
Аграрний експорт: ринок ЄС залишається ключовим, географія поставок розширюється
ТОП-10 компаній, які володіють найбільшими масивами землі в Україні