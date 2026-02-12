Чи зростуть ціни на продукти борщового набору через морози — відповідь Мінекономіки Сьогодні 16:12 — Аграрний ринок

Чи зростуть ціни на продукти борщового набору через морози — відповідь Мінекономіки

Пікові морози, які Україна пережила останніми тижнями, не матимуть критичного впливу на майбутній врожай. За оперативними результатами моніторингу ситуація з озимими культурами залишається контрольованою.

За його словами, восени аграрії засіяли понад 5 млн гектарів озимих зернових культур та більше 1 млн гектарів ріпаку. Наразі триває комплексний моніторинг стану посівів, зокрема відбір зразків для лабораторного аналізу.

Позитивною є і ситуація в секторі овочівництва. За попередніми оцінками, виробництво овочів у літньо-осінній період 2025 року зросло на 20−25% порівняно з 2024 роком. Це дозволило сформувати достатні запаси та зменшити залежність від імпорту у 2026 році.

«Порівняно з минулим роком різкого зростання цін на продукти борщового набору не очікується. Можливе лише традиційне сезонне подорожчання навесні через витрати на зберігання. Однак рекордних стрибків, як це було раніше з картоплею чи цибулею, цього року не прогнозуємо», — підкреслив Тарас Висоцький.

Читайте також За рік вартість землі зросла на 10−15%: де найдорожчі паї

Заступник міністра також зазначив, що державне регулювання цін на базові соціальні продукти — хліб, молочну продукцію, олію та цукор — зберігається на період воєнного стану.

Крім того, продовжують діяти державні програми підтримки аграріїв, зокрема в напрямі енергонезалежності. Уряд розширив можливості програми «Доступні кредити 5−7-9%»: максимальну суму інвестиційного кредиту збільшено зі 150 млн грн до 250 млн грн. Кошти можуть спрямовуватися на встановлення об’єктів розподіленої генерації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.