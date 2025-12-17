За рік вартість землі зросла на 10−15%: де найдорожчі паї Сьогодні 08:21 — Аграрний ринок

У 2025 році ринок сільгоспземель в Україні продовжував активне зростання, головним чином завдяки вступу на ринок юридичних осіб та стабілізації попиту в тилових регіонах. Загалом, у доларовому еквіваленті ціни зросли на 10−15% порівняно з 2024 роком.

Як змінилися ціни

Зміни середньої ціни за гектар в Україні відбувались помірно, але і відчутно:

Центральні та Західні області — 2,000 — 2,800 доларів (грудень 2024 року 1,800 — 2,500 доларів). Зростання +10−15%

Північні та Східні області — 1,200 — 1,800 доларів (грудень 2024 року 1,000 — 1,500 доларів). Помірне зростання/стагнація

Середня ціна по країні — 1,700 — 2,200 доларів (грудень 2024 року 1,500 — 2,000 доларів). Зростання +10%.

Український ринок сільськогосподарських земель у 2025 році, попри триваючі виклики війни, демонструє стабільний попит на купівлю-продаж земель.

Ключовим каталізатором цього процесу став допуск до ринку юридичних осіб з 1 січня 2024 року, що значно збільшило попит та стабілізувало ціни у тилових регіонах.

