За рік вартість землі зросла на 10−15%: де найдорожчі паї

У 2025 році ринок сільгоспземель в Україні продовжував активне зростання, головним чином завдяки вступу на ринок юридичних осіб та стабілізації попиту в тилових регіонах. Загалом, у доларовому еквіваленті ціни зросли на 10−15% порівняно з 2024 роком.

Як змінилися ціни

Зміни середньої ціни за гектар в Україні відбувались помірно, але і відчутно:
  • Центральні та Західні області — 2,000 — 2,800 доларів (грудень 2024 року 1,800 — 2,500 доларів). Зростання +10−15%
  • Північні та Східні області — 1,200 — 1,800 доларів (грудень 2024 року 1,000 — 1,500 доларів). Помірне зростання/стагнація
  • Середня ціна по країні — 1,700 — 2,200 доларів (грудень 2024 року 1,500 — 2,000 доларів). Зростання +10%.
Український ринок сільськогосподарських земель у 2025 році, попри триваючі виклики війни, демонструє стабільний попит на купівлю-продаж земель.
Ключовим каталізатором цього процесу став допуск до ринку юридичних осіб з 1 січня 2024 року, що значно збільшило попит та стабілізувало ціни у тилових регіонах.
Раніше ми повідомляли, що щоб продати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), потрібно підготовати саму ділянку та необхідний пакет документів.
