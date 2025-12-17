За рік вартість землі зросла на 10−15%: де найдорожчі паї
У 2025 році ринок сільгоспземель в Україні продовжував активне зростання, головним чином завдяки вступу на ринок юридичних осіб та стабілізації попиту в тилових регіонах. Загалом, у доларовому еквіваленті ціни зросли на 10−15% порівняно з 2024 роком.
Як змінилися ціни
Зміни середньої ціни за гектар в Україні відбувались помірно, але і відчутно:
- Центральні та Західні області — 2,000 — 2,800 доларів (грудень 2024 року 1,800 — 2,500 доларів). Зростання +10−15%
- Північні та Східні області — 1,200 — 1,800 доларів (грудень 2024 року 1,000 — 1,500 доларів). Помірне зростання/стагнація
- Середня ціна по країні — 1,700 — 2,200 доларів (грудень 2024 року 1,500 — 2,000 доларів). Зростання +10%.
Український ринок сільськогосподарських земель у 2025 році, попри триваючі виклики війни, демонструє стабільний попит на купівлю-продаж земель.
Ключовим каталізатором цього процесу став допуск до ринку юридичних осіб з 1 січня 2024 року, що значно збільшило попит та стабілізувало ціни у тилових регіонах.
Раніше ми повідомляли, що щоб продати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства (ОСГ), потрібно підготовати саму ділянку та необхідний пакет документів.
Поділитися новиною
Також за темою
За рік вартість землі зросла на 10−15%: де найдорожчі паї
Чому картопля в Україні завжди буде дорожчою, ніж в ЄС
В Україні стартував відбір небанківських установ для фінансування аграріїв (подробиці)
Експортне мито на сою та ріпак дало змогу підтримувати аграріїв в умовах війни
Урожай картоплі в сезоні-2025 в Україні на 50% вище за минулорічний
Які регіони ЄС мають найбільший обсяг сільськогосподарського виробництва (інфографіка)