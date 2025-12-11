В Україні стартував відбір небанківських установ для фінансування аграріїв (подробиці) Сьогодні 20:20 — Аграрний ринок

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України запускає пілотний проєкт із відбору небанківських фінансових установ для фінансування агровиробників із земельним банком до 500 гектарів.

Про це повідомила пресслужба міністерства

Зазначається, що у межах проєкту небанківські фінустанови зможуть надавати сільгоспвиробникам кредити з частковим покриттям портфельними гарантіями Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Фонд покриватиме до 50% заборгованості за такими кредитами. Загальний ліміт гарантій становить 80 млн грн.

Для участі у відборі кредитні спілки та фінансові компанії мають відповідати певним вимогам, зокрема мати чинну ліцензію на надання коштів у кредит, подати письмове звернення у довільній формі (лист або заява), а також документи, передбачені оприлюдненим на сайті міністерства положенням

Відбір установ триватиме до повного вичерпання загального ліміту гарантій, але не пізніше 30 січня 2026 року.

Як повідомлялось, Мінекономіки затвердило 157 нових заявок на загальну суму 875,9 млн грн, поданих в останню цьогоріч хвилю їх прийому на участь у програмі «Гранти для переробних підприємств».

