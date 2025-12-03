0 800 307 555
Урожай картоплі в сезоні-2025 в Україні на 50% вище за минулорічний

В Україні в сезоні-2025 площі під картоплею зросли на 25% проти минулого року, завдяки сприятливим погодним умовам врожайність також була більшою на четвертину, відтак можна вважати, що врожай другого хлібу українців є на 50% вищим за минулорічний.
Про це повідомив директор Інституту картоплярства Микола Фурдига.
«Порахувати, скільки ми виробляємо картоплі, дуже просто. Якщо середня відпускна з господарств ціна становить 8 грн/кг, а минулого року вона становила 20 грн/кг, то маємо, думаю, на 50% більше продукції: виробничі площі розширилися на 25% і врожай завдяки погодним умовам зріс на 25%», — сказав він на конференції «Стан розвитку картопляної галузі та потенціал переробного підприємства на Волині».
Фурдига зауважив, що Україна не потребує такого обсягу вирощеної картоплі навіть у разі її глибокої переробки.
Коментуючи імпорт Україною в 2024—2025 маркетинговому році картоплі в обсязі понад 123 тис. тонн, науковець пояснив, що цей рекордний обсяг реалізації за кордон був викликаний нестандартними погодними умовами — 2024 року в Україні була «рекордна» посуха.
Тому держава вимушена була імпортувати картоплю для задоволення внутрішніх продовольчих потреб. Європейські країни охоче поставляли в Україну продукцію з огляду на її привабливу ціну. При цьому картопля з Єгипту не була домінуючою на ринку, а займала свою традиційну нішу в міжсезоння, зазначив він.
Крім того, Україна традиційно імпортує з Європейського Союзу насіннєву картоплю від провідних селекційних компаній, нагадав директор Інституту картоплярства.
Фурдига констатував, що в Україні з початку війни спостерігається тенденція скорочування вирощування картоплі в домогосподарствах і розширення виробничих площ під культурою у фермерських господарствах і навіть в агрохолдингах. Подібну тенденцію він пояснив виїздом населення із сіл за кордон та мобілізацією.
«Наприклад, на Вінниччині, Житомирщині є села, де домогосподарства садили раніше по 30 га картоплі, і зараз якщо садять 2 га, то це ще добре», —
зазначив він і додав, що для домогосподарств вирощування картоплі стає неприбутковим і трудомістким.

Частку вітчизняних сортів картоплі у загальнодержавному виробництві Фурдига оцінив на рівні близько 10−12%, з огляду на те, що їх вирощують здебільшого малі виробники та домогосподарства.
