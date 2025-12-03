Урожай картоплі в сезоні-2025 в Україні на 50% вище за минулорічний Сьогодні 05:34 — Аграрний ринок

Урожай картоплі в сезоні-2025 в Україні на 50% вище за минулорічний

В Україні в сезоні-2025 площі під картоплею зросли на 25% проти минулого року, завдяки сприятливим погодним умовам врожайність також була більшою на четвертину, відтак можна вважати, що врожай другого хлібу українців є на 50% вищим за минулорічний.

Читайте також В Україні вже зібрано понад 50 млн тонн зернових

Про це повідомив директор Інституту картоплярства Микола Фурдига.

«Порахувати, скільки ми виробляємо картоплі, дуже просто. Якщо середня відпускна з господарств ціна становить 8 грн/кг, а минулого року вона становила 20 грн/кг, то маємо, думаю, на 50% більше продукції: виробничі площі розширилися на 25% і врожай завдяки погодним умовам зріс на 25%», — сказав він на конференції «Стан розвитку картопляної галузі та потенціал переробного підприємства на Волині».

Фурдига зауважив, що Україна не потребує такого обсягу вирощеної картоплі навіть у разі її глибокої переробки.

Читайте також Області-лідери за сплатою земельного податку в 2025 році

Коментуючи імпорт Україною в 2024—2025 маркетинговому році картоплі в обсязі понад 123 тис. тонн, науковець пояснив, що цей рекордний обсяг реалізації за кордон був викликаний нестандартними погодними умовами — 2024 року в Україні була «рекордна» посуха.

Тому держава вимушена була імпортувати картоплю для задоволення внутрішніх продовольчих потреб. Європейські країни охоче поставляли в Україну продукцію з огляду на її привабливу ціну. При цьому картопля з Єгипту не була домінуючою на ринку, а займала свою традиційну нішу в міжсезоння, зазначив він.

Крім того, Україна традиційно імпортує з Європейського Союзу насіннєву картоплю від провідних селекційних компаній, нагадав директор Інституту картоплярства.

Читайте також Україна другий рік поспіль стане найбільшим експортером малини в Європі

Фурдига констатував, що в Україні з початку війни спостерігається тенденція скорочування вирощування картоплі в домогосподарствах і розширення виробничих площ під культурою у фермерських господарствах і навіть в агрохолдингах. Подібну тенденцію він пояснив виїздом населення із сіл за кордон та мобілізацією.

«Наприклад, на Вінниччині, Житомирщині є села, де домогосподарства садили раніше по 30 га картоплі, і зараз якщо садять 2 га, то це ще добре», — зазначив він і додав, що для домогосподарств вирощування картоплі стає неприбутковим і трудомістким.

Частку вітчизняних сортів картоплі у загальнодержавному виробництві Фурдига оцінив на рівні близько 10−12%, з огляду на те, що їх вирощують здебільшого малі виробники та домогосподарства.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.