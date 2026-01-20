Як платити за землю в 2026 році — роз’яснення ДПС Вчора 20:00 — Аграрний ринок

Як платити за землю в 2026 році — роз’яснення ДПС

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки у 2026 році (за 2025 рік) становить 1,08. Він застосовується до всіх категорій земель і видів земельних угідь.

Таку інформацію надала Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до вимог статті 289 Податкового кодексу України.

Як застосовується коефіцієнт індексації

коефіцієнт індексації застосовується кумулятивно;

розрахунок плати за землю залежить від дати проведення нормативної грошової оцінки земель;

порядок застосування визначено пунктом 289.2 статті 289 Податкового кодексу України.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації є базою оподаткування земельним податком. Вона використовується для розрахунку суми орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Коефіцієнти індексації у попередні роки

1996 рік — 1,703; 1997 рік — 1,059; 1998 рік — 1,006; 1999 рік — 1,127; - 2000 рік — 1,182; 2001 рік — 1,02; 2005 рік — 1,035; 2007 рік — 1,028; 2008 рік -1,152; 2009 рік — 1,059; 2010 рік — 1,0; 2011 рік — 1,0; 2012 рік — 1,0; 2013 рік -1,0: 2014 рік — 1,249; 2014 рік — 1,249; 2015 рік — 1,433 (крім с/г угідь), 1,2 (с/г угіддя); 2016 рік — 1,06 (несільськогосподарські землі), 1,0 (с/г угіддя);2021 рік — 1,1 (несільськогосподарські), 1,0 (с/г угіддя);

ПІд час війни:

2022 рік — 1,15 (крім с/г угідь), 1,0 (с/г угіддя);

2023 рік — 1,051 (для всіх категорій земель);

2024 рік — 1,12 (для всіх категорій земель).

Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.

