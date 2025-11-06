0 800 307 555
укр
Україна другий рік поспіль стане найбільшим експортером малини в Європі

Аграрний ринок
39
Україна останні років вісім дуже активно нарощує експорт замороженої малини, і 2025 рік не стане винятком.
Про це в інтерв’ю SEEDS заявив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.
«Я думаю, що ми вже другий рік поспіль є найбільшими експортерами малини в Європі, випередивши і Польщу, і Сербію. Ймовірно, ми другий рік поспіль посядемо перше місце з експорту малини до ЕС», — прогнозує він.
І додає, що остаточної статистики щодо цього асоціація не має, але є інформація, яка підтверджує такі здогадки.
«Тому по малині все дуже добре і виглядає дуже перспективно», — підкреслив Баштанник.
Він зазначив, що ціна на малину цього року приблизно на 20% вища, ніж торік.
«Є втрати, можливо, в 20%. Це пов’язано з тим, що перша хвиля пагонів ремонтантної малини весною зазнала пошкоджень від приморозків. З огляду на цю ситуацію, першу хвилю врожаю не зібрали. Це і склало зазначені 20%. Решта врожаю малини в Україні не постраждала», — резюмував фахівець.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
