Чому картопля в Україні завжди буде дорожчою, ніж в ЄС

Аграрний ринок
90
Низька ціна на картоплю в Україні зараз — це ледь не собіварість овоча. Проте загалом картопля на внутрішньому ринку буде завжди дорожчою, ніж в Європі.
Про це розповів виданню Seeds комерційний директор голандської компанії зі зберігання овочів Van Dijk Technics Андрій Марущак.
«В Польщі чи в Нідерландах фермери отримують від держави дотації — в той час коли нашим фермерам доводиться працювати за власні гроші. Адже ані пільгового кредитування, ані якихось спеціальних умов у наших виробників немає», — пояснює експерт.
Низьку вартість картоплі зараз Марущак пов’язує з різким розширенням площ під овоч у порівнянні з минулим роком.
«Є компанії, які збільшили свої посадки картоплі в два рази. Тобто плюс 100%. На хвилі минулорічної ціни в 38 гривень, вони вирішили, що цього року історія повториться, і знову вдасться заробити», — каже фахівець.
Проте цьогоріч вплинула і погода, яка сильно посприяла гарному врожаю — причому не тільки в Україні, а й по всій Європі в цілому. Тому ціна картоплі в найближчі місяці залишатиметься низькою. Проте з певного моменту — знову почне зростати.
«Вже в березні, квітні, травні нового року ціни на картоплю знову почнуть зростати. Не сильно, але будуть. В цей час до нас картоплю почнуть постачати з сусідньої Польщі, бо в Польщі з якістю проблем немає. А чому в них немає проблем? У них є доволі багато високоякісних сховищ», — зазначає Марущак.
Наявність сховищ дозволить європейським аграріям зберігати картоплю до середини літа без втрати якості, а потім продавати її в Україну по вигідним для себе цінам.
Нещодавно писали, що в Україні в сезоні-2025 площі під картоплею зросли на 25% проти минулого року, завдяки сприятливим погодним умовам врожайність також була більшою на четвертину, відтак можна вважати, що врожай другого хлібу українців є на 50% вищим за минулорічний.
За матеріалами:
Finance.ua
АгроринокАграрії
