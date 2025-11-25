0 800 307 555
Аграрний сектор виступив проти індексації вантажних тарифів УЗ у 2026 році

Аграрний ринок
24
Всеукраїнський аграрний форум, який об’єднує провідні профільні асоціації, звернувся до прем’єр-міністерки Юлії Свириденко із закликом не допустити підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву.
В ній стверджується, що таке рішення поглибить логістичну кризу та знизить конкурентоспроможність українського експорту.
У зверненні наголошується, що попереднє суттєве підвищення тарифів у 2022 році вже призвело до масштабного переходу вантажів із залізниці на автомобільний транспорт: частка автоперевезень зросла до 50%, а нині утримується на рівні 34−39%, що на 10−15% вище довоєнних показників. На думку асоціацій, повторне збільшення ставок може знову відштовхнути вантажовідправників, що в перспективі зменшить доходи самої «Укрзалізниці».
Аграрні асоціації також зазначають, що пасажирські перевезення УЗ щороку створюють дефіцит понад 18 млрд грн. Але у міжнародній практиці збиткові пасажирські перевезення компенсуються державою — через прямі дотації, як у США, або систему PSO, як у ЄС. Одна з цих моделей має бути застосована і в Україні.
Аграрії закликали уряд призупинити підвищення тарифів на 2026 рік, розробити прозорий механізм тарифоутворення та запровадити модель PSO для фінансування пасажирського сектору. Також аграрії закликали створити робочу групу за участю вантажовідправників, затвердити дорожню карту тарифної реформи УЗ та встановити чіткі правила формування ринкової вартості користування вагонами, зокрема через аукціони.

Підвищення тарифів

Як відомо, УЗ запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у наступному році, щоб компенсувати в такий спосіб збитки від пасажирських перевезень.
За матеріалами:
РБК-Україна
Агроринок
Payment systems