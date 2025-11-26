0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Області-лідери за сплатою земельного податку в 2025 році

Аграрний ринок
56
Області-лідери за сплатою земельного податку в 2025 році
Області-лідери за сплатою земельного податку в 2025 році
Платники Дніпропетровської області та Києва сплатили понад третину всіх надходжень земельного податку за 10 місяців 2025 року. До місцевих бюджетів Дніпропетровщини надійшло 6,7 млрд грн, а до бюджету столиці 5,3 млрд грн.
Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Динаміка надходжень

Загалом за 10 місяців місцеві бюджети отримали 37,7 млрд грн плати за землю. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 15,3%, що становить приріст у 5 млрд грн.
Також серед лідерів за сумою надходжень:
  • Одещина отримала 3,3 млрд грн;
  • Львівщина отримала 2,6 млрд грн.
Карнаух зазначила, що земельний податок є одним із найбільш стабільних джерел наповнення місцевих бюджетів. Вона пояснила, що ці кошти працюють на громади та спрямовуються на реалізацію інфраструктурних і соціальних проєктів.

Хто сплачує земельний податок

Податок сплачують власники земельних ділянок і землекористувачі. Це стосується осіб, які мають землю у приватній власності або користуються нею на правах оренди чи постійного користування.

Як визначають суму податку

Розмір податку встановлює місцева рада. Він залежить від цільового призначення ділянки, нормативної грошової оцінки землі та ставок, затверджених у громаді.
Платники отримують інформацію про нарахування у податковому повідомленні рішенні. Вона також відображається в електронному кабінеті платника.

Строки сплати

Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення. Юридичні особи сплачують податок щомісяця.
У разі несвоєчасної сплати нараховують штрафи та пеню, а борг може стати підставою для застосування заходів стягнення. Для громад прострочення означає недоотримані кошти на базові потреби.
Найзручніше сплатити податок через електронний кабінет платника. У ньому можна переглянути суму нарахувань і провести оплату онлайн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав про правила подання податкової декларації з плати за землю для фізичних осіб — підприємців. Декларацію подає лише той ФОП, на якого оформлені земельні ділянки. Йдеться про випадки, коли саме на ФОП зареєстровано право власності, постійного користування або оренди земельної ділянки. Підприємець зобов’язаний щороку подавати декларацію до 20 лютого за місцем розташування землі.
🔎 Шукаєте земельну ділянку для інвестицій? Актуальні пропозиції є на InvestMarket від «Мінфін».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ринок землі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems