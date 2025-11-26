Області-лідери за сплатою земельного податку в 2025 році Сьогодні 10:03 — Аграрний ринок

Області-лідери за сплатою земельного податку в 2025 році

Платники Дніпропетровської області та Києва сплатили понад третину всіх надходжень земельного податку за 10 місяців 2025 року. До місцевих бюджетів Дніпропетровщини надійшло 6,7 млрд грн, а до бюджету столиці 5,3 млрд грн.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Динаміка надходжень

Загалом за 10 місяців місцеві бюджети отримали 37,7 млрд грн плати за землю. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 15,3%, що становить приріст у 5 млрд грн.

Також серед лідерів за сумою надходжень:

Одещина отримала 3,3 млрд грн;

Львівщина отримала 2,6 млрд грн.

Карнаух зазначила, що земельний податок є одним із найбільш стабільних джерел наповнення місцевих бюджетів. Вона пояснила, що ці кошти працюють на громади та спрямовуються на реалізацію інфраструктурних і соціальних проєктів.

Хто сплачує земельний податок

Податок сплачують власники земельних ділянок і землекористувачі. Це стосується осіб, які мають землю у приватній власності або користуються нею на правах оренди чи постійного користування.

Як визначають суму податку

Розмір податку встановлює місцева рада. Він залежить від цільового призначення ділянки, нормативної грошової оцінки землі та ставок, затверджених у громаді.

Платники отримують інформацію про нарахування у податковому повідомленні рішенні. Вона також відображається в електронному кабінеті платника.

Строки сплати

Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення. Юридичні особи сплачують податок щомісяця.

У разі несвоєчасної сплати нараховують штрафи та пеню, а борг може стати підставою для застосування заходів стягнення. Для громад прострочення означає недоотримані кошти на базові потреби.

Найзручніше сплатити податок через електронний кабінет платника. У ньому можна переглянути суму нарахувань і провести оплату онлайн.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав про правила подання податкової декларації з плати за землю для фізичних осіб — підприємців. Декларацію подає лише той ФОП, на якого оформлені земельні ділянки. Йдеться про випадки, коли саме на ФОП зареєстровано право власності, постійного користування або оренди земельної ділянки. Підприємець зобов’язаний щороку подавати декларацію до 20 лютого за місцем розташування землі.

