Подання декларації з плати за землю: хто з ФОП має зробити
В Податковій нагадали про правила подання податкової декларації з плати за землю для фізичних осіб — підприємців.
Про це пише Головне управління ДПС у Житомирській області.
Декларацію подає лише той ФОП, на якого оформлені земельні ділянки. Йдеться про випадки, коли саме на ФОП зареєстровано право власності, постійного користування або оренди земельної ділянки.
Коли та куди подавати
У такій ситуації підприємець зобов’язаний щороку подавати декларацію до 20 лютого за місцем розташування землі.
Що треба знати
Плата за землю включає земельний податок та орендну плату за державні й комунальні землі (ст. 14 ПКУ).
Земельний податок сплачують власники та постійні землекористувачі.
Орендна плата нараховується на підставі договору оренди.
Податок сплачується з дня отримання права на землю.
Для розрахунку використовуються дані Державного земельного кадастру, Реєстру речових прав, правовстановлюючих документів тощо.
ФОП (як і інші платники, окрім фізосіб) самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня та подають річну декларацію.
При першому поданні потрібно додати витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
Якщо земельна ділянка оформлена саме на ФОП, він зобов’язаний щороку подавати декларацію з плати за землю — як у разі власності, так і при постійному користуванні чи оренді.
Нагадаємо, у третьому кварталі 2025 року українці зареєстрували 77,4 тис. нових фізичних осіб-підприємців. Це на 22% більше, ніж у другому кварталі, і на 38% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року. Показник став найвищим за останні два роки.
Найбільше нових ФОП зареєстровано у сфері роздрібної торгівлі — 22,3 тис., що на 37% більше, ніж торік. ІТ-сектор теж утримує високий рівень активності: зареєстровано 8,9 тис. нових підприємців. Приріст до минулого року становить 28%.
Нещодавно на конференції «Жити на відсотки», постало питання: куди ж вкласти свої кошти — в землю чи нерухомість? Саме про ці два види активів, їхні плюси та мінуси, говорили експерти під час конференції. Деталі дискусії читайте за посиланням.
