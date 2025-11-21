Подання декларації з плати за землю: хто з ФОП має зробити Вчора 16:00 — Особисті фінанси

В Податковій нагадали про правила подання податкової декларації з плати за землю для фізичних осіб — підприємців.

Про це пише Головне управління ДПС у Житомирській області.

Декларацію подає лише той ФОП, на якого оформлені земельні ділянки. Йдеться про випадки, коли саме на ФОП зареєстровано право власності, постійного користування або оренди земельної ділянки.

Коли та куди подавати

У такій ситуації підприємець зобов’язаний щороку подавати декларацію до 20 лютого за місцем розташування землі.

Що треба знати

Плата за землю включає земельний податок та орендну плату за державні й комунальні землі (ст. 14 ПКУ).

Земельний податок сплачують власники та постійні землекористувачі.

Орендна плата нараховується на підставі договору оренди.

Податок сплачується з дня отримання права на землю.

Для розрахунку використовуються дані Державного земельного кадастру, Реєстру речових прав, правовстановлюючих документів тощо.

ФОП (як і інші платники, окрім фізосіб) самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня та подають річну декларацію.

При першому поданні потрібно додати витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Якщо земельна ділянка оформлена саме на ФОП, він зобов’язаний щороку подавати декларацію з плати за землю — як у разі власності, так і при постійному користуванні чи оренді.

Якщо земельна ділянка оформлена саме на ФОП, він зобов'язаний щороку подавати декларацію з плати за землю — як у разі власності, так і при постійному користуванні чи оренді.

