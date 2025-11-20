У третьому кварталі українці зареєстрували рекордну за два роки кількість ФОПів Вчора 15:05 — Особисті фінанси

У третьому кварталі 2025 року українці зареєстрували 77,4 тис. нових фізичних осіб-підприємців. Це на 22% більше, ніж у другому кварталі, і на 38% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року. Показник став найвищим за останні два роки.

Про це свідчать дані дослідження YouControl.Market.

Реєстрації та припинення ФОП

У третьому кварталі темпи відкриття бізнесу помітно зросли. Паралельно рівень припинення діяльності залишився стабільним: припинено 52,2 тис. ФОП, що відповідає показнику другого кварталу і дещо перевищує рівень минулого року.

На початку 2025 року фіксували аномально високі припинення: у першому кварталі їх було понад 100 тис., що більш ніж удвічі перевищувало реєстрації. У другому кварталі ситуація нормалізувалася, а в третьому припинення утримуються на звичному рівні.

За підсумками кварталу чистий приріст підприємців становив приблизно +25 тис. На кожні 3 припинення припадає приблизно 4,5 нових реєстрацій.

Які галузі зростають швидше

Найбільше нових ФОП зареєстровано у сфері роздрібної торгівлі — 22,3 тис., що на 37% більше, ніж торік. ІТ-сектор теж утримує високий рівень активності: зареєстровано 8,9 тис. нових підприємців. Приріст до минулого року становить 28%.

У транспортно-логістичній сфері зафіксовано 7,9 тис. нових ФОП проти 3,9 тис. рік тому. Це подвійне зростання. У громадському харчуванні, продуктовій торгівлі, освіті, рекламі та фінансових послугах також спостерігається суттєвий приріст реєстрацій.

У деяких нішевих сегментах темпи збільшення особливо високі. Реєстрації у сфері кур’єрських послуг зросли у 22 рази. У діяльності з підтримки театральних і концертних заходів приріст становив +1200%. У напрямі технічних випробувань і досліджень реєстрації зросли на +500%, а у виробництві металевих контейнерів на +400%. Такі зміни можуть бути пов’язані з воєнними потребами.

Інфографіка: youcontrol. market

Галузі з меншим рівнем припинень

У більшості сфер у третьому кварталі 2025 року припинено менше ФОП, ніж роком раніше. Найбільше скорочення спостерігається у торгівлі: на 18,7% менше, ніж у третьому кварталі 2024 року. Позитивні зміни фіксуються також у сфері ІТ, транспорту, освіти та маркетингу.

Зростання припинень спостерігається в поодиноких галузях із невеликими абсолютними показниками. Наприклад, у виробництві одягу зі шкіри припинень стало більше на 600%, а у сфері концертних залів — на 300%.

Абсолютним лідером за припиненнями залишається роздрібна торгівля: 17,3 тис. підприємців закрилися, що вдвічі менше, ніж на початку року.

Інфографіка: youcontrol. market

Регіональний розподіл

Лідером за реєстраціями ФОП залишається Київ — 10,4 тис. нових підприємців. Дніпропетровська область посіла друге місце — майже 8 тис. реєстрацій та 52% річного приросту. Далі розташувалися Львівська, Київська, Харківська та Одеська області. На ці шість регіонів припадає половина всіх нових ФОП.

Полтавська область піднялася до сьомої позиції — 3,2 тис. реєстрацій, що на 62% більше, ніж у другому кварталі. Вінницька, Хмельницька та Івано-Франківська області також увійшли до топ-10.

За припиненнями перше місце посідає Київ із 6,4 тис. закритих ФОП. Далі йдуть Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Львівська та Київська області. Донеччина стала єдиним регіоном, де припинень більше, ніж реєстрацій — 1,6 тис. проти 0,95 тис. нових ФОП.

У прифронтових областях переважає позитивна динаміка. Зокрема, Харківщина додала +2 тис. чистого приросту, а Запорізька, Сумська, Миколаївська та Херсонська області вийшли в плюс.

Інфографіка: youcontrol. market

Гендерний аналіз

Жінки утримують лідерство у реєстрації нових ФОП. У третьому кварталі вони відкрили 47 тис. бізнесів, що становить 61% від загальної кількості. Торік частка була вищою — 63,7%, тому зараз частка чоловіків збільшилася до 39%.

Серед припинених ФОП картина інша. У третьому кварталі 2025 року 53,4% закритих бізнесів припало на жінок. Припинили діяльність майже 28 тис. жінок і 24,3 тис. чоловіків. Частки майже зрівнялися, але жінки частіше закривали бізнеси.

