Скільки робочого часу втратив бізнес через відключення

Енергетика
41
Одним із найпомітніших сигналів від бізнесу восени стало зростання проблем із електропостачанням.
Про це свідчать результати «Нового щомісячного опитування підприємств» від ІЕД.
Частка компаній, для яких перебої з електроенергією стали перешкодою, злетіла із 4% до 19%. У загальому рейтингу перешкод, про який ми писали тут, це стрибок з 11-го на 6-те місце.
Загалом у вересні 22% бізнесів змушені були тимчасово зупиняти роботу через відключення (15% у серпні):
  • 8% опитаних простоювали 1−10% робочого часу,
  • 13% респондентів не працювали 11−25% часу,
  • водночас 43% працювали безперервно, незважаючи на перебої,
  • 36% узагалі не мали відключень.

Скільки робочого часу втратили

Серед тих, хто зіштовхнувся з перебоями, бізнес втратив у середньому 5% робочого часу.
Найбільше втрат — у Дніпропетровській, Житомирській та Сумській областях.
Особливо чутливими до енергетичних проблем традиційно стали малі підприємства:
  • мікро — 3% втрат робочого часу;
  • малі — 6%;
  • середні — 5%;
  • великі — 3%.
За галузями найбільше втрат робочого часу було у:
  • металургії та металообробці (9%);
  • машинобудуванні (7%);
  • виготовленні будматеріалів (6%);
  • хімічній і харчовій промисловостях (по 5%).
Раніше ми повідомляли, що попри війну, галузі, орієнтовані на внутрішній ринок, демонструють значну стійкість, особливо харчова промисловість. А залежні від експорту сектори (металургія та деревообробка) залишаються вразливими до логістичних та безпекових ризиків.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
