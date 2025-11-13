Чи може імпорт електроенергії скасувати графіки відключення світла Сьогодні 12:24 — Енергетика

Чи може імпорт електроенергії скасувати графіки відключення світла

В «Укренерго» пояснили, що імпорт електроенергії — це важливий фактор забезпечення балансу між наявною в енергосистемі потужністю та рівнем енергоспоживання. Проте він не є панацеєю.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Там зазначають, що враховуючи географію розташування інтерконекторів, покриття дефіциту потужності в регіонах, які втратили власну генерацію — теж обмежується можливостями магістральної та розподільчих мереж.

«Втім, враховуючи всі фактори і ризики (зокрема, щодо здійснення росією атак на підстанції, які забезпечують видачу потужності українських АЕС) — „Укренерго“ вже узгодило збільшення максимальної потужності імпорту електроенергії у грудні до рівня 2 300 МВт», — наголосили у компанії.

Чому відключення діють не у всіх областях

В «Укренерго» також пояснили, чому в одних областях обмежують споживання, а в інших — не завжди.

Через енергодефіцит внаслідок російських атак існує необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах за рахунок об’єктів генерації в інших областях.

«Але енергосистема України не проєктувалась з урахуванням такого сценарію. Можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів — досить обмежені. Щоб частково розвантажити магістральні мережі — доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів», — пояснюють в енергокомпанії.

При цьому у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені.

