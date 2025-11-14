Бізнес зменшує ділову активність — результати опитування Сьогодні 19:03

Бізнес зменшує ділову активність — результати опитування

Попри війну, галузі, орієнтовані на внутрішній ринок, демонструють значну стійкість, особливо харчова промисловість. А залежні від експорту сектори (металургія та деревообробка) залишаються вразливими до логістичних та безпекових ризиків.

Про це йдеться у «Новому щомісячному опитуванні підприємств» від ІЕД.

Як свідчить дослідження, харчова промисловість продемонструвала найвище та найстабільніше відновлення. Натомість металургія та металообробка залишалися найслабшими, коливаючись у широких межах, але дещо покращуючись після початку 2024 року. Деревообробка значно відновилася з кінця 2024 року після попередньої волатильності.

Завантаженість потужностей зменшилась:

працюють на 100% всього 6% опитаних підприємств;

майже на повну потужність — 59% у жовтні (було 52% у вересні та серпні);

працюють із завантаженістю 25−49% - 8%;

працюють із завантаженістю до 25% - 5%;

взагалі не працюють — 3%.

Опитування показало, що все менше підприємців збільшують обсяги виробництва: так, відсоток підприємств, які нарощували виробництво, зменшився із 24,4% у вересні до 16,5% у жовтні.

Щодо планів, то відсоток підприємств, які планують збільшувати обсяги виробництва в найближчі 3−4 місяці, зменшився (із 42,2% до 37,5%), проте відсоток підприємств, які очікують скорочення обсягів виробництва суттєво не змінився (4,2% у вересні та 4,3% у жовтні).

Аналітики також фіксують, що поменшало підприємств, що повідомляють про зростання експорту (із 28,3% у вересні до 15,5% у жовтні). А підприємств, що повідомляють про скорочення експорту, навпаки побільшало (із 15% у вересні до 21% у жовтні). Індекс змін суттєво зменшився (із 0,19 до 0,02).

Очікування бізнесу

Експерти розповіли і про зміну в очікуваннях підприємців — у довгостроковій перспективі вони дещо зросли.

У відсотковому розподілі істотних змін не відбулось:

частка тих, хто планує розширюватись становить 12,7% (було 11,2% у вересні);

частка тих, хто планує звузити, становить 2,2% (було 3,2% у вересні).

Водночас невизначеність у довгостроковій перспективі зростає: частка підприємств, які не мають уявлення про свої плани на 2 роки поступово зростає третій місяць поспіль, та у жовтні порівняно до вересня збільшився із 38,7% до 43,2%.

Що буде з цінами

Згідно з опитуванням:

% підприємств, що повідомляють про зростання цін на готову продукцію зменшився (із 38,5% до 33,8%);

% підприємств, які вважають, що ціни на готову продукцію знизились, без істотних змін (1,7% у вересні та 1,5% у жовтні). Індекс змін цін на готову продукцію зменшився та становить 0,33 (0,39 у вересні та серпні);

% підприємств, що повідомляють про зростання цін, незначним чином зменшився (із 37,8% у вересні до 34,3% у жовтні);

% підприємств, які вважають, що ціни на сировину та матеріали зменшились, також суттєво не змінився (1,5% у вересні та 2% у жовтні.

Раніше ми повідомляли , що у жовтні 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися — до 10,9% у річному вимірі. За місяць ціни зросли на 0,9%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.