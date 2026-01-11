Рейтинг найсильніших паспортів 2026 року Сьогодні 18:15 — Світ

Рейтинг найсильніших паспортів 2026 року

Документи, видані певною державою, вважаються більш «сильними». Йдеться про паспорти, рейтинг яких формується спеціальним Індексом. У 2026 році першість серед 199 позицій зайняла Мальта — невелика острівна країна та архіпелаг у Середземному морі.

Про це розповіли в консультаційній компанії з податкового законодавства та інвестицій Nomad Capitalist.

Входження паспорта конкретної держави у глобальний рейтинг відображає міжнародну довіру, геополітичні зв’язки та рівень відкритості.

Під поняттям «сила» мають на увазі п’ять ключових факторів: безвізові подорожі, оподаткування, глобальне сприйняття, подвійне громадянство та особисту свободу.

Рейтинг найсильніших паспортів 2026 року

За оновленим Індексом паспортів, у 2026 році першість виборола Мальта з рейтингом 109.

Державі вдається поєднувати гнучкий податковий режим із ліберальними правилами подвійного громадянства, завдяки чому вона стала привабливою локацією для підприємців, інвесторів та сімей, які хочуть отримати доступ до ЄС.

У першу десятку Індексу паспортів 2026 увійшли документи:

Мальти;

Греції;

Ірландії;

Румунії;

Кіпру;

Болгарії;

Чехії,;

Італії;

Нової Зеландії;

Угорщини.

Румунський паспорт став сенсацією цьогорічного рейтингу, оскільки піднявся з попереднього 21 місця на друге.

Мобільність, що відповідає вимогам ЄС та Шенгенської зони, а також відкритий підхід до подвійного громадянства дозволили Румунії скоротити великий розрив із західноєвропейськими державами.

На якому місці український паспорт

Що стосується України, то наш паспорт зберіг свою позицію та залишився на 73 місці.

З часом прогнозується покращення завдяки сталому курсу на євроінтеграцію та дипломатичним зусиллям.

Для порівняння, російський документ розмістився на 96 місці, а білоруський — на 123-му.

Десять «найслабших» паспортів світу

Замкнули рейтинг паспорти країн із мінімальним показником міжнародної довіри.

«Найслабшими» визнали документи Ємену, Сомалі, Палестини, Ірану, Пакистану, Північної Кореї, Іраку, Еритреї, Сирії та Афганістану (останнє місце).

Що цікаво, Об’єднані Арабські Емірати очолювали Індекс паспортів ще кілька років тому, однак станом на 2026-й опустилися на 10 місце.

Там досі відсутній податок на доходи фізичних осіб, але податок на прибуток підприємств і вузька політика подвійного громадянства дозволили іншим країнам скинути ОАЕ з п’єдесталу.

