У 2026 році Іспанію чекає туристичний бум

Іспанія очікує подальшого зростання потоку іноземних туристів у 2026 році після рекордного показника минулого року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра туризму Жорді Ереу.

За словами міністра, у 2025 році Іспанію відвідали 97 млн туристів, що на 3,5% більше, ніж роком раніше.

Доходи від туризму зросли ще швидше, майже на 7% і сягнули 135 млрд євро. Якщо тенденція збережеться, країна може наблизитися до позначки 100 млн туристів.

У перші місяці 2026 року, з урахуванням Великодніх свят, влада прогнозує близько 26 млн іноземних гостей, які витратять понад 35 млрд євро. Туризм уже зараз формує приблизно 13% ВВП Іспанії.

Водночас такий наплив гостей створює проблеми для місцевих жителів — зростають ціни на житло, збільшується навантаження на інфраструктуру та довкілля.

Через це в окремих популярних регіонах, зокрема на Ібіці, посилили правила короткострокової оренди.

Міністр зазначив, що країна намагається зменшити сезонність туризму: витрати гостей дедалі частіше зростають не лише влітку, а й у міжсезоння.

Більшість туристів також планують повернутися до Іспанії, вважаючи її безпечною та комфортною для подорожей.

