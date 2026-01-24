0 800 307 555
У 2026 році Іспанію чекає туристичний бум

Світ
103
У 2025 році Іспанію відвідали 97 млн туристів
У 2025 році Іспанію відвідали 97 млн туристів
Іспанія очікує подальшого зростання потоку іноземних туристів у 2026 році після рекордного показника минулого року.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра туризму Жорді Ереу.

Доходи Іспанії від туризму

За словами міністра, у 2025 році Іспанію відвідали 97 млн туристів, що на 3,5% більше, ніж роком раніше.
Доходи від туризму зросли ще швидше, майже на 7% і сягнули 135 млрд євро. Якщо тенденція збережеться, країна може наблизитися до позначки 100 млн туристів.
У перші місяці 2026 року, з урахуванням Великодніх свят, влада прогнозує близько 26 млн іноземних гостей, які витратять понад 35 млрд євро. Туризм уже зараз формує приблизно 13% ВВП Іспанії.
Водночас такий наплив гостей створює проблеми для місцевих жителів — зростають ціни на житло, збільшується навантаження на інфраструктуру та довкілля.
Через це в окремих популярних регіонах, зокрема на Ібіці, посилили правила короткострокової оренди.
Міністр зазначив, що країна намагається зменшити сезонність туризму: витрати гостей дедалі частіше зростають не лише влітку, а й у міжсезоння.
Більшість туристів також планують повернутися до Іспанії, вважаючи її безпечною та комфортною для подорожей.
За матеріалами:
Главком
Payment systems