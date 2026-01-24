МВФ покращив прогноз зростання глобальної економіки Сьогодні 09:24 — Світ

Прогноз МВФ щодо зростання світової економіки

Згідно з новим прогнозом Міжнародного валютного фонду у 2026 році, показник глобального економічного зростання сягне 3,3%. Це на 0,2 в. п більше, ніж прогнозувалося у жовтні минулого року.

Про це йдеться на сайті МВФ.

Що цьому сприяє

Основний внесок у зростання глобального ВВП забезпечать американська та китайська економіки.

Економічна стійкість пояснюється сукупністю кількох факторів: послаблення торговельної напруженості, сприятливі фінансові умовами та гнучкість бізнесу й держполітики, особливо в країнах із ринками, що розвиваються.

Оптимізм МВФ ґрунтується на постійному зростанні інвестицій у сектор інформаційних технологій, особливо у штучний інтелект.

Інвестиції в американські технології злетіли до рекордного рівня з 2001 року. Це не лише підтримує бізнес у США, а й дає поштовх світовій торгівлі, особливо виробникам електроніки в Азії.

Подальший розвиток технологій зумовлює як нові ризики, так і додаткові точки зростання для світу. Оптимістичний сценарій передбачає, що реалізація потенціалу ШІ збільшить глобальний ВВП на 0,3% понад очікування завдяки зростанню ефективності бізнесу.

Якщо прибутки від ШІ не виправдають високих очікувань, настрої інвесторів погіршаться, що призведе до падіння фондових ринків.

Згідно з розрахунками МВФ за жовтень 2025 року, така корекція може сповільнити світове зростання на 0,4%.

Найбільше постраждають США та Азія: різке скорочення інвестицій у технології змусить перерозподіляти ресурси та робочу силу, що призведе до значних економічних втрат.

Mind За матеріалами:

