МВФ покращив прогноз зростання глобальної економіки

Світ
Прогноз МВФ щодо зростання світової економіки
Згідно з новим прогнозом Міжнародного валютного фонду у 2026 році, показник глобального економічного зростання сягне 3,3%. Це на 0,2 в. п більше, ніж прогнозувалося у жовтні минулого року.
Про це йдеться на сайті МВФ.

Що цьому сприяє

Основний внесок у зростання глобального ВВП забезпечать американська та китайська економіки.
Економічна стійкість пояснюється сукупністю кількох факторів: послаблення торговельної напруженості, сприятливі фінансові умовами та гнучкість бізнесу й держполітики, особливо в країнах із ринками, що розвиваються.
Оптимізм МВФ ґрунтується на постійному зростанні інвестицій у сектор інформаційних технологій, особливо у штучний інтелект.
Інвестиції в американські технології злетіли до рекордного рівня з 2001 року. Це не лише підтримує бізнес у США, а й дає поштовх світовій торгівлі, особливо виробникам електроніки в Азії.
Подальший розвиток технологій зумовлює як нові ризики, так і додаткові точки зростання для світу. Оптимістичний сценарій передбачає, що реалізація потенціалу ШІ збільшить глобальний ВВП на 0,3% понад очікування завдяки зростанню ефективності бізнесу.
Якщо прибутки від ШІ не виправдають високих очікувань, настрої інвесторів погіршаться, що призведе до падіння фондових ринків.
Згідно з розрахунками МВФ за жовтень 2025 року, така корекція може сповільнити світове зростання на 0,4%.
Найбільше постраждають США та Азія: різке скорочення інвестицій у технології змусить перерозподіляти ресурси та робочу силу, що призведе до значних економічних втрат.
