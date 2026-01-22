Японія повертає в роботу найбільшу АЕС світу після 12 років паузи Сьогодні 21:34 — Енергетика

Семиблокова атомна електростанція Касівадзакі Каріва в префектурі Ніїґата, західна Японія

Японська електрична компанія Tokyo Electric Power (Tepco) відновила роботу атомної електростанції «Касівадзакі-Каріва» на заході країни. До цього АЕС простоювала близько 12 років.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Nucnet

Як відбувався запуск АЕС?

У середу, 21 січня, Tepco запустила енергоблоку № 6 після 24-годинної затримки, яка виникла через несправну сигналізацію.

Спочатку компанія планувала відновити роботу АЕС у вівторок, але змушена була перенести старт. Під час тесту відмовила сигналізація контрольних стержнів, які використовують для гальмування ядерної реакції.

Втім, за даними The Japan Times, пізніше Tepco отримала дозвіл від Японського агентства з ядерного регулювання на відновлення роботи енергоблока.

За даними японських ЗМІ, енергоблок № 6 є киплячим водяним реактором і має потужність 1 315 мегаватів.

Комерційне використання енергоблока розпочалося ще у 1996 році. Завантаження палива завершили у червні 2025 року.

Старт роботи шостого енергоблока «Касівадзакі-Каріва» означає, що Японія відновила експлуатацію вже 15 реакторів після руйнівної аварії на Фукусімі у 2011 році.

Що відомо про АЕС «Касівадзакі-Каріва»

«Касівадзакі-Каріва» у провінції Ніїгата є найбільшою за потужністю атомною електростанцією у світі.

За інформацією МАГАТЕ, вона має у своєму складі 7 киплячих водяних реакторів. Їхня сумарна потужність сягає 7 965 мегаватів.

До землетрусу та аварії на «Фукусімі-1» у 2011 році АЕС забезпечувала електроенергією столичний регіон Токіо. Однак тоді у Японії зупинили усі реактори, а катастрофу визнали найсерйознішою аварією з часів Чорнобиля.

Наразі Тepco планує відновити роботу станції, зосередившись на нових блоках № 6 і № 7.

Водночас компанія раніше планувала вивести паливо з блоку № 7 через затримки в запуску і залишити його в холодному вимкненні.

