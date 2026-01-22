0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японія повертає в роботу найбільшу АЕС світу після 12 років паузи

Енергетика
34
Семиблокова атомна електростанція Касівадзакі Каріва в префектурі Ніїґата, західна Японія
Семиблокова атомна електростанція Касівадзакі Каріва в префектурі Ніїґата, західна Японія
Японська електрична компанія Tokyo Electric Power (Tepco) відновила роботу атомної електростанції «Касівадзакі-Каріва» на заході країни. До цього АЕС простоювала близько 12 років.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Nucnet.

Як відбувався запуск АЕС?

У середу, 21 січня, Tepco запустила енергоблоку № 6 після 24-годинної затримки, яка виникла через несправну сигналізацію.
Спочатку компанія планувала відновити роботу АЕС у вівторок, але змушена була перенести старт. Під час тесту відмовила сигналізація контрольних стержнів, які використовують для гальмування ядерної реакції.
Втім, за даними The Japan Times, пізніше Tepco отримала дозвіл від Японського агентства з ядерного регулювання на відновлення роботи енергоблока.
Читайте також
За даними японських ЗМІ, енергоблок № 6 є киплячим водяним реактором і має потужність 1 315 мегаватів.
Комерційне використання енергоблока розпочалося ще у 1996 році. Завантаження палива завершили у червні 2025 року.
Старт роботи шостого енергоблока «Касівадзакі-Каріва» означає, що Японія відновила експлуатацію вже 15 реакторів після руйнівної аварії на Фукусімі у 2011 році.

Що відомо про АЕС «Касівадзакі-Каріва»

«Касівадзакі-Каріва» у провінції Ніїгата є найбільшою за потужністю атомною електростанцією у світі.
За інформацією МАГАТЕ, вона має у своєму складі 7 киплячих водяних реакторів. Їхня сумарна потужність сягає 7 965 мегаватів.
Читайте також
До землетрусу та аварії на «Фукусімі-1» у 2011 році АЕС забезпечувала електроенергією столичний регіон Токіо. Однак тоді у Японії зупинили усі реактори, а катастрофу визнали найсерйознішою аварією з часів Чорнобиля.
Наразі Тepco планує відновити роботу станції, зосередившись на нових блоках № 6 і № 7.
Водночас компанія раніше планувала вивести паливо з блоку № 7 через затримки в запуску і залишити його в холодному вимкненні.
За матеріалами:
Телеканал 24
АЕС
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems