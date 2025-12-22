Японія відновить роботу найбільшої у світі АЕС
Японія готується до відновлення роботи найбільшої у світі атомної електростанції, провівши у понеділок регіональне голосування.
Таке рішення стало переломним моментом у поверненні країни до атомної енергетики майже через 15 років після катастрофи на Фукусімі.
Про це повідомляє Reuters.
Відомо, що АЕС «Касівадзакі-Каріва» знаходиться приблизно за 220 км на північний захід від Токіо, та була серед 54 реакторів, які зупинили після того, як землетрус і цунамі 2011 року зруйнували АЕС «Фукусіма-Даїчі», що стало найгіршою ядерною катастрофою після Чорнобиля.
Після того Японія відновила роботу 14 з 33 реакторів, які залишилися працездатними, аби позбутися залежності від імпортного викопного палива.
«Касівадзакі-Каріва» стане першою АЕС, яка використовується компанією Tokyo Electric Power Co (TEPCO), що керувала аварійною АЕС «Фукусіма».
Журналісти розповіли, що у понеділок асамблея префектури Ніїґата проголосувала за довіру губернатору Хідео Ханазумі, який минулого місяця підтримав відновлення роботи станції.
Попри те, що законодавці проголосували на підтримку Ханазумі, сесія асамблеї викрила розбіжності у громаді щодо відновлення роботи обʼєкта, не дивлячись на нові робочі місця та потенційне зниження рахунків за електроенергію.
«Це не що інше, як політичне врегулювання, яке не враховує волю жителів Ніїґати», — зауважив член асамблеї, який виступав проти відновлення роботи, своїм колегам-законодавцям перед початком голосування.
Також близько 300 людей вийшли на протести з плакатами «Ні атомній енергії», «Ми проти відновлення роботи Касівазакі-Каріва» та «Підтримайте Фукусіму».
Зовні близько 300 протестувальників стояли на холоді з плакатами «Ні атомній енергії», «Ми проти відновлення роботи Касівадзакі-Каріва» та «Підтримайте Фукусіму».
Поділитися новиною
Також за темою
Японія відновить роботу найбільшої у світі АЕС
В уряді знову обіцяють скоротити відключення світла
НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл газу для бізнесу: чи зміняться ціни для населення
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день
5 приладів, які завжди слід відключати від мережі перед виходом з дому
Світ переповнений нафтою: ринок готується до обвалу цін