Статки мільярдерів у 2025 році досягли рекордних $18,3 трлн

Світ
Торік мільярдери заробили 18,3 трлн доларів
У 2025 році сукупні статки найбагатших людей планети сягнули 18,3 трлн доларів, що стало рекордним показником за весь час збору даних.
Про це повідомляє Oxfam.

На скільки зросли статки мільярдерів торік

За даними організації, упродовж року капітали мільярдерів зросли більш ніж на 16% - утричі швидше, ніж середні темпи зростання за останні п’ять років.
Загалом за минулий рік сукупне багатство мільярдерів збільшилося на 2,5 трильйона доларів — суму, яка майже дорівнює загальному статку половини найбіднішого населення світу, тобто 4,1 млрд осіб.
У Oxfam зазначають, що цих коштів вистачило б, аби повністю подолати крайню бідність у світі 26 разів.
Також в організації наголосили, що з 2020 року статки мільярдерів зросли на 81%.
Минулого року їхня кількість вперше перевищила три тисячі осіб, а найбагатша людина світу — Ілон Маск — став першим, чиї активи перетнули позначку у пів трильйона доларів.
У звіті підкреслюється, що мільярдери у чотири тисячі разів частіше займають політичні посади, ніж пересічні громадяни.
Генеральний директор Oxfam International Амітабх Бехар застеріг, що зростаючий розрив між найбагатшими та рештою населення формує небезпечний і нестабільний політичний дисбаланс.
За матеріалами:
РБК-Україна
