На скільки збагатилися світові мільярдери за 2025 рік

15
Мільярдери з рейтингу Bloomberg «500 найбагатших людей світу» додали рекордні $2,2 трлн до своїх сукупних статків у 2025 році, які сягнули $11,9 трлн.
Про це повідомляє Bloomberg.

Як багатії стають ще заможнішими

Серед причин стрімкого зростання вартості їхніх активів видання називає бурхливе зростання ринків — від акцій і дорогоцінних металів до криптовалют.
Зростання, яке збільшило сукупний чистий капітал 500 найбагатших людей світу до 11,9 трлн дол., було прискорене перемогою Дональда Трампа на виборах президента США наприкінці 2024 року і лише ненадовго сповільнилося через побоювання щодо мит у квітні, коли падіння ринків спричинило найбільше одноденне знецінення багатства з часів пандемії.

Хто заробив найбільше

Лідерами зростання стали великі технологічні компанії, оскільки ейфорія щодо штучного інтелекту продовжувала підтримувати акції американських корпорацій з великою капіталізацією.
Приблизно чверть усіх прибутків, зафіксованих індексом багатства Bloomberg, припадала на лише вісьмох осіб, серед яких голова Oracle Corp. Ларрі Еллісон, генеральний директор Tesla Inc. Ілон Маск, співзасновник Alphabet Inc. Ларрі Пейдж та засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос.
Однак видання зазначає, що це був менший внесок, ніж минулого року, коли ті самі 8 мільярдерів забезпечили 43% загальних прибутків.
Серед багатіїв, статки яких найбільше зросли цього року, видання називає Маска, який зі статком у 622,7 млрд дол. отримав цьогорічний прибуток у 190,3 млрд дол.
Голова правління Oracle Corp. Ларрі Еллісон зі статками у 249,8 млрд дол., інвестуючи у ШІ, заробив 57,7 млрд дол.
Найбагатша людина Австралії Джина Райнхарт зі статками у 37,7 млрд дол. збагатилася на постачанні життєво важливих рідкісноземельних мінералів на 12,6 млрд дол.
Також видання відзначило збагачення Дональда Трамп та його родини, які цього року додали 282 млн дол. до свого статку в 6,8 млрд дол.
Серед багатіїв, які істотно втратили цього року, видання називає засновника компанії Strategy Inc. Майкла Сейлора, який через падіння ринку криптовалют збіднів на 2,6 млрд дол.
Видання також зазначає, що інші види активів показали один із найкращих результатів за останні десятиліття на тлі попиту на безпечні активи, а мідь і рідкісноземельні метали також стали товарами, що мають ключове геополітичне значення.
Криптовалюта здебільше додавала прибутковості протягом року. Bitcoin злетів до історичних максимумів після перемоги Трампа на виборах і продовжив зростання, оскільки адміністрація схвалила криптодружні політики.
Однак масове падіння на криптобіржах, що почалося в жовтні, знищило всі ці здобутки та завдавало збитків деяким мільярдерам, нагадує видання.
За матеріалами:
Укрінформ
