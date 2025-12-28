0 800 307 555
ТОП-10 мільярдерів світу із найбільшими прибутками у 2025 році

Попри глобальну інфляцію та нестабільність, 2025 рік став рекордно прибутковим для найбагатших людей планети. За даними Forbes, сукупний статок світових мільярдерів зріс на 3,6 трильйона доларів, досягнувши позначки 18,7 трильйона. Основним рушієм зростання став бум інвестицій у штучний інтелект та технологічний сектор.
Про це повідомляє Forbes.

Хто заробив найбільше

Найбільший фінансовий стрибок продемонстрував Ілон Маск, чий статок збільшився на 333,2 мільярда доларів.
Цьому сприяло подвоєння вартості SpaceX до 800 мільярдів та судове рішення, що дозволило йому зберегти пакет акцій Tesla на суму 1 трильйон доларів.
Наразі капітал Маска оцінюється у 754 млрд доларів.
Друге та третє місця посіли засновники Google Ларрі Пейдж (+98,7 млрд) та Сергій Брін (+86,1 млрд).
Успіх компанії забезпечило впровадження моделі ШІ Gemini 3 та контракт із Міністерством оборони США.
Статки Пейджа досягли 254,7 млрд доларів, Бріна — 235,1 млрд доларів.
До списку осіб із найбільшим приростом капіталу у 2025 році також увійшли:
  • Дженсен Хуанг (Nvidia): +42,3 млрд дол. на тлі зростання вартості компанії до 5 трильйонів.
  • Ларрі Еллісон (Oracle): +40,6 млрд дол. завдяки ШІ-рішенням та угодам у медіасфері.
  • Амансіо Ортега (Zara): +28,7 млрд дол. через рекордні прибутки та експансію на ринку США.
  • Герман Ларреа (Grupo México): +25,6 млрд дол. внаслідок історичного максимуму цін на мідь.
  • Масайосі Сон (SoftBank): +25,4 млрд дол. через інвестиції в центри обробки даних.
  • Карлос Слім (América Móvil) та Марк Цукерберг (Meta): кожен додав до капіталу по 24,3 мільярда доларів.
Експерти Forbes прогнозують, що за умови збереження поточної динаміки розвитку xAI, вже у 2026 році світ може отримати першого трильйонера.
За матеріалами:
УНН
