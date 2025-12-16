Маск став першою людиною зі статками понад $600 млрд Сьогодні 13:32

Маск став першою людиною зі статками понад $600 млрд

Статки Ілона Маска перевищили рекорд у 600 мільярдів доларів. Він наближається до того, щоб стати першим в історії світу трильйонером.

Про це повідомив журнал Forbes.

На початку місяця SpaceX провела тендерну пропозицію, у межах якої компанію оцінили у $800 млрд. У серпні її вартість становила $400 млрд.

Маск володіє близько 42% SpaceX. Зростання оцінки додало до його статків $168 млрд. Загальний капітал Маска, за оцінками Forbes у понеділок, досяг $677 млрд. Він став першою людиною в історії зі статками понад $600 млрд. Раніше ніхто не досягав навіть $500 млрд.

Читайте також Ілон Маск заявив, що гроші стануть неважливими

Інвестори підтвердили Forbes, що SpaceX орієнтується на IPO у 2026 році. У такому разі ринкова оцінка компанії може сягнути близько $1.5 трлн. Навіть без IPO частка Маска у SpaceX оцінюється у $336 млрд і є його найціннішим активом.

Маск володіє 12% акцій Tesla. Їхня вартість оцінюється у $197 млрд. У цю суму не включено опціони з пакета винагороди CEO від 2018 року, які у січні 2024 року суд у Делавері визнав недійсними.

Forbes з урахуванням апеляції Маска до Верховного суду Делаверу оцінив ці опціони зі знижкою 50%, у $69 млрд. Якщо апеляцію буде відхилено, Tesla все одно може залишатися для Маска альтернативним шляхом до трильйона.

Читайте також Маск пообіцяв перемогти бідність за допомогою армії роботів

У листопаді акціонери Tesla схвалили рекордний компенсаційний пакет, який може принести Маску до $1 трлн у вигляді акцій у разі досягнення так званих Mars shot показників. Серед них зростання ринкової капіталізації компанії більш ніж у 8 разів протягом наступних 10 років.

Також Forbes оцінює частку Маска у 53% в xAI Holdings приблизно у $60 млрд.

Як зростали статки Маска

У березні 2020 року статки Маска становили $24.6 млрд. Уже в серпні того ж року він став п’ятою людиною в історії зі статками понад $100 млрд. У січні 2021 року Маск вперше очолив рейтинг найбагатших людей світу з капіталом близько $190 млрд.

У вересні 2021 року він став третьою людиною, чиї статки перевищили $200 млрд. У листопаді 2021 року він досяг рівня $300 млрд, у грудні 2024 року $400 млрд, а у жовтні перетнув позначку $500 млрд. Окрім Маска, лише Ларрі Еллісон досягав рівнів $300 млрд і $400 млрд.

Читайте також Вперше за 5 років Маск купив акції Tesla

Наразі Маск випереджає другого у рейтингу найбагатших людей світу Ларрі Пейджа на $425 млрд. Статки співзасновника Google оцінюються у $252 млрд.

До позначки $700 млрд Маску не вистачає лише $23 млрд. Це означає, що новий фінансовий рекорд може бути досягнутий уже найближчим часом.

InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.