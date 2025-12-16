Як працюватиме роумінг між Україною та ЄС з 2026 року Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Як працюватиме роумінг між Україною та ЄС з 2026 року

З 1 січня 2026 року Україна приєднається до спільної європейської роумінгової зони Roam Like at Home.

Про це пише Telegram-канал «Що з економікою?».

«Щоб українці-біженці не платили більше, українські та європейські оператори підписали нову Спільну заяву. Вона діятиме додатково до правил RLAH до 4 березня 2027 року і дозволить зберігати зв’язок за пільговими умовами», — сказано в повідомленні.

Для абонентів це означає, що під час подорожей країнами Європейського Союзу не потрібно буде купувати місцеву SIM-картку. Дзвінки, повідомлення та мобільний інтернет оплачуватимуться за умовами українського тарифу.

Для кого діють правила Roam Like at Home

Система Roam Like at Home призначена насамперед для подорожей, а не для постійного проживання за кордоном.

Якщо абонент перебуває в іншій країні ЄС понад 4 місяці, оператор має право застосувати додаткову плату. Також існують обмеження на мобільний інтернет. Навіть за безлімітного тарифу в Україні обсяг доступних гігабайтів у роумінгу визначатиметься за формулою, яка залежить від вартості тарифного плану.

«Це прецедент для України і, напевно, ще важливіше — для Європейського Союзу. Вперше ЄС поширив свою внутрішню політику на державу, яка не є членом ЄС. Більше немає українського ринку роумінгу та європейського ринку роумінгу — тепер це єдиний ринок. Ми повністю живемо за європейськими правилами, і наші українські абоненти, які їдуть у 27 держав ЄС, користуються зв’язком так само, якби вони залишалися в Києві, Львові чи Харкові», — заявила голова українського регулятора електронних комунікацій Лілія Мальон.

Що відомо про «роумінговий безвіз» для України

У липні 2025 року Європейська комісія погодила надання Україні доступу до політики «Roam like at Home», що дозволить українцям користуватися мобільним зв’язком в ЄС без додаткових витрат.

Наразі послуги мобільних операторів в Україні значно дешевші, ніж у європейських державах. Проте все може змінитися, коли наша країна приєднається до роумінгової зони ЄС. Річ у тім, що українським операторам доведеться доопрацьовувати білінгові системи та іншу технічну інфраструктуру, інвестувати в оновлення бізнес-процесів, щоб відповідати європейським вимогам.

Це призведе до суттєвих витрат і може стати фактором зростання вартості тарифів. Якщо вони наблизяться до європейських, то це ризик для українських операторів, бо абонентам в ЄС вигідніше буде користуватися місцевими SIM. Про те, як вплине роумінговий безвіз на тарифи, Finance.ua розповідав у статті Як вплине роумінговий безвіз на тарифи

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.