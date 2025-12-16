Чи скасують виплати ВПО, якщо взяти іпотеку Сьогодні 12:06 — Особисті фінанси

Чи скасують виплати ВПО, якщо взяти іпотеку

Багато внутрішніх переселенців побоюються, що іпотека на житло автоматично призведе до втрати виплат для ВПО. Насправді все залежить не лише від факту купівлі, а від конкретних умов, які передбачає законодавство.

Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо, що треба знати про це.

Загальні правила: коли допомога може не призначатися або припинятися

Згідно з Порядком надання допомоги на проживання ВПО, право на виплати оцінюється за сукупністю критеріїв. Допомога може не призначатися або бути припинена, якщо, зокрема:

у власності є житло на підконтрольній території, придатне для проживання;

протягом визначеного періоду було придбано житло, квартиру, будинок або земельну ділянку на суму понад 100 000 грн.

Водночас сама по собі сума покупки не є єдиним вирішальним фактором — важливими є джерело коштів і правовий статус майна, кажуть юристи.

На що звертати увагу під час оформлення іпотеки, щоб не втратити виплати ВПО

1. Скільки становить перший внесок

Якщо житло придбане за кредитом, воно не вважається підставою для припинення допомоги ВПО за умови, що перший внесок за кредитом, сплачений членом сім’ї, становив менше ніж 100 000 грн.

Тобто купівля житла в іпотеку з першим внеском до 100 000 грн автоматично не позбавляє права на виплати. Проте необхідно враховувати й інші обставини, які можуть мати значення при перевірці.

Окремо варто зберігати всі платіжні документи, кредитний договір та розрахунки — у разі спору саме вони підтверджуватимуть розмір першого внеску і джерело коштів.

2. Чи є у власності інше житло на підконтрольній території і чи придатне житло для проживання

Якщо маєте іншу власність (наприклад, квартира у місті, що не в зоні бойових дій) — на це звернуть увагу.

Ще один важливий аспект — стан придбаного житла. Власність впливає на виплати, якщо вона придатна для проживання. Якщо ж будинок або квартира офіційно визнані непридатними для проживання, вони не враховуються при оцінці права на допомогу ВПО.

Підставами для цього є:

акт органу місцевої влади про непридатність житла;

або внесення об’єкта до Реєстру пошкодженого або знищеного майна.

Важливо розуміти: формулювання «потребує ремонту» саме по собі не є достатнім. Необхідний офіційний документ, який підтверджує непридатність житла для проживання.

3. Площа житла

Якщо площа на одного члена сім’ї менша ніж 13,65 кв. м, наявність такого житла не призведе до втрати допомоги на ВПО.

Що варто зробити, щоб не втратити виплати

Перед підписанням кредитного договору доцільно:

дізнатися точний розмір першого внеску та зафіксувати його документально;

зберігати всі договори та підтвердження платежів;

у разі пошкодження житла внаслідок бойових дій ініціювати оформлення акту непридатності або внесення об’єкта до Реєстру пошкодженого майна.

Недотримання цих кроків може призвести до того, що відповідні обставини не будуть враховані, а це створює ризик припинення або відмови у виплатах ВПО.

