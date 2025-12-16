Середня зарплата в ЄС: де в Європі платять найбільше і найменше (інфографіка) Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Середня зарплата в ЄС: де в Європі платять найбільше і найменше (інфографіка)

Середня річна зарплата одного працівника в Європейському Союзі становить 39 808 євро. Проте розрив між країнами залишається значним.

Про це повідомляє Yahoo Finance з посиланням на Євростат.

Де в ЄС платять найбільше і найменше

Найвищий середній річний дохід зафіксовано в Люксембурзі на рівні 82 969 євро, що у 5,4 раза більше, ніж у Болгарії, де показник становить 15 387 євро.

Окрім Люксембургу, середня зарплата перевищує 50 000 євро ще у 5 країнах ЄС. Це Данія, Ірландія, Бельгія, Австрія та Німеччина.

Інфографіка: finance.yahoo.com

У нижній частині рейтингу, крім Болгарії, опинилися Греція та Угорщина. У цих країнах середня річна зарплата одного працівника не перевищує 20 000 євро.

Загальна картина показує, що рівень оплати праці є вищим у країнах Західної та Північної Європи, тоді як у Східній і Південно Східній Європі він залишається суттєво нижчим.

Чому зарплати в Європі так різняться

Економістка Міжнародної організації праці Джулія де Лаццарі зазначає, що ключовим чинником різниці в зарплатах є структура економіки та рівень продуктивності.

Держави з великою часткою секторів із високою доданою вартістю, зокрема фінансів, ІТ та високотехнологічного виробництва, зазвичай мають вищі доходи населення. Натомість країни, де зайнятість зосереджена в аграрному секторі, текстильній промисловості або базових послугах, демонструють нижчі показники.

Важливу роль також відіграють профспілки, охоплення колективними договорами та рівень законодавчо встановленої мінімальної зарплати.

Старша дослідниця Європейського інституту профспілок Агнешка Пясна додає, що низький рівень профспілкового членства та високий рівень безробіття послаблюють позиції працівників на ринку праці і стримують зростання зарплат.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням grc.ua писав , що гроші вже не є єдиним аргументом, що мотивує українських працівників залишатися працювати в компанії. На перший план виходить те, наскільки людина відчуває свою цінність, залученість і стосунки всередині команди.

За даними Держстату, у жовтні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 913 грн. Показник зріс на 1,1% у порівнянні з вереснем, коли середня зарплата була 26 623 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.