Що утримує співробітників залишатися в компанії — результати опитування

105
Гроші вже не є єдиним аргументом, що мотивує українських працівників залишатися працювати в компанії. На перший план виходить те, наскільки людина відчуває свою цінність, залученість і стосунки всередині команди.
Про це свідчить нова частина дослідження експертно-аналітичного центру grc.ua.
Ділимося ключовими висновками, чому українці залишаються на своїх робочих місцях і що компаніям варто враховувати вже зараз.

Три головні фактори утримання працівників

Опитування показало, що найбільше впливають на бажання залишатися в компанії:
  • компенсація / бонуси — 65%;
  • команда та відносини — 65%;
  • зміст та цікавість роботи — 50%.
До інших важливих мотиваторів респонденти віднесли:
  • стабільність — 35%;
  • гнучкість та work-life balance — 35%;
  • можливості розвитку — 25%;
  • визнання та повага — 25%.
Ці результати свідчать, що нематеріальні фактори — стосунки, розвиток, зміст роботи — майже зрівнялися за впливом із фінансовою мотивацією.

Залученість у проєкти: працівники хочуть більшої участі

Респонденти оцінили свій рівень залученості так:
  • 40% — помірно залучені;
  • 25% — майже не залучені;
  • 25% — дуже залучені;
  • 10% — зовсім не залучені.
Це означає, що третина співробітників почувається осторонь від ключових процесів і рішень — і це може знижувати мотивацію.

Висновок: головною «валютою» на рівні із зарплатами стає участь

Опитування демонструє зсув: зарплата більше не визначає все. Українці хочуть впливати, брати участь у важливих процесах, відчувати, що їхній внесок має значення.
Ринок праці рухається до нової моделі взаємин між роботодавцем і співробітником — де ключову роль відіграють не лише гроші, а й співучасть, повага та можливість реалізовувати себе.
«Люди залишаються там, де відчувають вплив, а не просто отримують зарплату. Результати опитування підтверджують ключову тенденцію: утримання працівників усе менше залежить від зарплати й усе більше — від якісної комунікації, можливостей розвитку та атмосфери в команді. Ті компанії, що інвестують у залученість співробітників, мають значно меншу плинність кадрів і виграють у конкуренції за таланти», — каже генеральна директорка grc.ua Марина Маковій.
Раніше ми повідомляли, що у жовтні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 913 грн.
Світлана Вишковська
Редактор
