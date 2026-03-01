0 800 307 555
Як зросли надходження військового збору у січні

Казна та Політика
3
У січні 2026 року платники податків перерахували 13,8 млрд грн військового збору на підтримку Збройних Сил України. Для порівняння, рік тому сума становила 10,6 млрд грн — приріст склав 30%.
Про це повідомляє ДПС.

Лідери за обсягами перерахувань

  • Київ — 4,4 млрд грн,
  • Дніпропетровська область — 1,5 млрд грн,
  • Львівська область — 1,1 млрд грн,
  • Харківська область — 0,9 млрд грн.
Військовий збір є обов’язковим для всіх, хто отримує доходи:
  • ФОП на єдиному податку:
  • 1, 2 та 4 групи сплачують 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня року — у 2026 році це 864,70 грн щомісяця;
  • 3 група (крім е-резидентів) — 1% від доходу щоквартально.
  • Підприємці на загальній системі — 5% від чистого річного доходу;
  • Наймані працівники — 5% від нарахованої зарплати.
ФОП та самозайняті особи, які були мобілізовані або підписали контракт на службу, звільняються від сплати військового збору.
Звільнення застосовується автоматично на основі даних Єдиного державного реєстру призовників та військовозобов’язаних і діє з першого числа місяця мобілізації чи укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовий збір
