Аналітики підрахували втрати економіки України внаслідок війни

Від початку повномасштабного російського вторгнення втрати економіки України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюються у $1,7 трлн та $0,6 трлн відповідно. Втрати доданої вартості перевищують довоєнний ВВП України у 2021 році більш ніж утричі.

Про це повідомив аналітичний центр Київської школи економіки (KSE).

Які сектори зазнали найбільших втрат

Найбільші втрати припадають на продуктивні сектори економіки. Втрати у сфері торгівлі оцінюються у $696,3 млрд, у промисловості разом із будівництвом та послугами — у $645,6 млрд, у сільському господарстві — у $81,9 млрд.

Значних втрат зазнали й ключові інфраструктурні сектори, зокрема енергетика ($75,3 млрд) та транспорт ($60,2 млрд).

Війна також спричинила значні додаткові витрати. Найбільші з них припадають на житловий сектор — $26,8 млрд та розмінування — $24,6 млрд. У житловому секторі основною складовою є додаткові витрати домогосподарств на оренду житла.

Витрати держави на соціальну підтримку зросли до $7,5 млрд. Ще $13 млрд припадає на демонтаж зруйнованих об’єктів і вивезення відходів.

Втрати охоплюють і інші сектори економіки, зокрема:

охорону здоров’я ($15,5 млрд),

освіту ($17,7 млрд),

цифрову інфраструктуру та IT-сектор ($23,7 млрд),

культуру, спорт і туризм ($10,2 млрд),

фінансовий сектор ($3,3 млрд),

житлово-комунальне господарство ($10,5 млрд).

