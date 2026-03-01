Аналітики підрахували втрати економіки України внаслідок війни
Від початку повномасштабного російського вторгнення втрати економіки України, включно з поточними та прогнозованими втратами виторгу і доданої вартості, оцінюються у $1,7 трлн та $0,6 трлн відповідно. Втрати доданої вартості перевищують довоєнний ВВП України у 2021 році більш ніж утричі.
Про це повідомив аналітичний центр Київської школи економіки (KSE).
Які сектори зазнали найбільших втрат
Найбільші втрати припадають на продуктивні сектори економіки. Втрати у сфері торгівлі оцінюються у $696,3 млрд, у промисловості разом із будівництвом та послугами — у $645,6 млрд, у сільському господарстві — у $81,9 млрд.
Значних втрат зазнали й ключові інфраструктурні сектори, зокрема енергетика ($75,3 млрд) та транспорт ($60,2 млрд).
Війна також спричинила значні додаткові витрати. Найбільші з них припадають на житловий сектор — $26,8 млрд та розмінування — $24,6 млрд. У житловому секторі основною складовою є додаткові витрати домогосподарств на оренду житла.
Витрати держави на соціальну підтримку зросли до $7,5 млрд. Ще $13 млрд припадає на демонтаж зруйнованих об’єктів і вивезення відходів.
Втрати охоплюють і інші сектори економіки, зокрема:
- охорону здоров’я ($15,5 млрд),
- освіту ($17,7 млрд),
- цифрову інфраструктуру та IT-сектор ($23,7 млрд),
- культуру, спорт і туризм ($10,2 млрд),
- фінансовий сектор ($3,3 млрд),
- житлово-комунальне господарство ($10,5 млрд).
Поділитися новиною
Також за темою
Аналітики підрахували втрати економіки України внаслідок війни
Як зросли надходження військового збору у січні
У 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної: скільки туристичного збору сплатили ФОПи та компанії
В НБУ повідомили, як зміниться 100-гривнева купюра
МВФ затвердив нову програму для України на $8,1 млрд: коли надійде перший транш
Кабмін скасував частину дозволів для бізнесу