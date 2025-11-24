0 800 307 555
Як говорити про зарплату на співбесіді — поради

Особисті фінанси
200
Співбесіди часто стають стресом саме через фінансову частину — питання «Яку зарплату ви очікуєте?» може вибити з рівноваги навіть досвідчених фахівців. Одні бояться назвати високу суму й отримати відмову, інші — навпаки, ризикують здатися надто наполегливими, а хтось і зовсім занижує власну вартість.
Щоб уникнути цих типових помилок, важливо знати, як грамотно говорити про гроші.
Ділимося порадами від фахівців robota.ua, які допоможуть вам зберегти впевненість і отримати справді вигідну пропозицію.

Визначте бажану зарплату заздалегідь

Перед співбесідою варто зорієнтуватися по ринковому діапазону оплати у вашій сфері. Для цього:
Експерти радять: щоб почуватися впевненіше, сформуйте три суми:
  • мінімум — межа, нижче якої ви не готові йти;
  • комфортна сума — бажаний рівень;
  • максимум — амбітна, але реалістична цифра.
Після цього оцініть власну «ринкову цінність»: ваш досвід, унікальні навички, реальні результати й проблеми, які ви можете вирішити для компанії. Це допоможе аргументувати очікування професійно.
Пам’ятайте: на співбесіді говоріть не про свої потреби, а про користь, яку приносите. «Мені потрібно платити оренду» — не аргумент, а «Я можу зменшити витрати відділу на Х%» — так.

Оберіть правильний момент для розмови про гроші

Фахівці кажуть, що вимагати озвучити зарплату на початку співбесіди — помилка. Краще дочекатися, поки роботодавець сам підніме тему оплати після обговорення досвіду.
Якщо ж роботодавець затягує з фінансовими деталями — ініціюйте розмову самостійно.

Озвучуйте діапазон, а не одну цифру

Одна конкретна сума може обмежити вас у переговорах. Діапазон же залишає простір для варіантів і дозволяє уникнути несподіванок.
Наприклад: «З огляду на ринок і мій досвід, я розглядаю компенсацію в межах 25 000−30 000 грн. Готовий обговорити залежно від обсягу задач та бонусної системи».
На запитання про очікування точно не варто відповідати «Не знаю» або «Скільки дасте?». Використовуйте формулу: діапазон + обґрунтування + гнучкість.
Як не виглядати агресивно

Впевненість не повинна переходити межу, щоб ваші слова не сприймалися як агресія. Дотримуйтеся таких принципів:
  • говоріть рівно та спокійно;
  • не вимагайте, а обговорюйте;
  • уникайте виправдовувань;
  • використовуйте партнерську мову: «Давайте узгодимо очікування», «Хочу знайти взаємовигідний варіант».
Такий підхід формує атмосферу конструктивного діалогу.
Раніше ми повідомляли про ключові фактори, на які звертають увагу керівники, обираючи нового співробітника.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
