10 помилок, яких варто уникати на співбесіді при працевлаштуванні
10 помилок, яких варто уникати на співбесіді при працевлаштуванні
Співбесіда — це завжди хвилюючий етап у пошуку роботи. Навіть досвідчені кандидати інколи нервують і через це припускаються типових помилок. У результаті люди не завжди розуміють, на якому саме моменті справляють невдале враження на роботодавця.
Державна служба зайнятості виокремила 10 найпоширеніших помилок, яких варто остерігатися.

1. Ігнорування базового знайомства з компанією

Співбесіда — не час «з нуля» дізнаватися, куди ви прийшли. Якщо кандидат навіть не відкрив сайт компанії та не переглянув розділ «Про нас», це демонструє низьку зацікавленість. Ніхто не вимагає глибокого аналізу чи вивчення роботи всіх відділів, але мінімальне розуміння діяльності компанії — це обов’язкова норма.

2. Невміння орієнтуватися у власному резюме

Резюме та співбесіда нероздільні. Експерти кажуть, що погане враження на роботодавця справляють ті, хто не може пояснити написані в резюме факти. Якщо інформація вже потрапила до документа, кандидат повинен бути готовий обґрунтувати кожен пункт.
3. Відсутність запитань до роботодавця

Співбесіда — це діалог, а не тест. Кандидат має не лише відповідати, а й проявляти зацікавленість, ставити запитання, уточнювати деталі. Відсутність запитань сигналізує про низький рівень залученості.

4. Надмірна самовпевненість замість природної впевненості

Роботодавці розуміють хвилювання, але намагання приховати його самовпевненістю часто виглядає як зарозумілість. Така поведінка відштовхує й створює хибне враження про кандидата.

5. Ігнорування зовнішнього вигляду та стилю спілкування

Навіть досвід і компетенції не врятують, якщо кандидат виглядає недоречно або висловлюється неналежно. Надто яскравий чи надто неформальний одяг, сленг, слова-паразити чи грубість можуть стати причиною відмови.
6. Негатив щодо попередніх роботодавців або навчальних закладів

Поганий досвід міг спонукати вас шукати нову роботу, але критикувати колишнього роботодавця чи університет на співбесіді не варто. Краще підкреслити, що нинішня компанія просто приваблює вас більше.

7. Перерахування навичок без прикладів

Сухе озвучення «пунктуальний», «командний гравець» не запам’ятовується. Краще розкажіть реальні історії, що підтверджують ці навички — це набагато ефективніше та допоможе роботодавцю краще оцінити кандидата.

8. Невдалий гумор

Жарти можуть допомогти розрядити атмосферу, але лише якщо доречні. Перед тим як жартувати, важливо зрозуміти стиль співрозмовника. Недоречний гумор може образити або створити неправильне враження.

9. Надмірна серйозність

На противагу попередньому пункту — посмішка та ввічливість працюють краще, ніж суворий тон. Невелика тепла репліка про компанію, її досягнення чи комфортне розташування офісу може створити позитивний образ кандидата.

10. Відсутність будь-яких матеріалів на співбесіді

Варто мати з собою блокнот і ручку, а також додаткові копії резюме, рекомендацій чи мотиваційного листа. Це демонструє відповідальність і підготовленість.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
multi app
Payment systems