У США зріс попит на важкі й низькооплачувані роботи

У США зріс попит на важкі й низькооплачувані роботи, Фото: Bloomberg

У США фіксують новий тренд на ринку праці. Вакансії з низькими зарплатами та складними умовами, які раніше не викликали інтересу, зараз отримують значно більше відгуків.

Про це повідомляють економісти Центру економічної стратегії з посиланням на Bloomberg.

Де зріс попит на кандидатів

CEO компанії, що наймає регулювальників дорожнього руху, розповів, що два роки тому отримував приблизно 10 заявок на тиждень. Сьогодні кількість зросла до 80.

Раніше він наймав майже кожного, хто проходив тест на наркотики, тепер може взяти близько 15% кандидатів.

Схожий стрибок зацікавленості спостерігається у вакансіях заступників учителів, тюремних охоронців і сортувальників на сміттєпереробних підприємствах. Компанії зі збору відходів повідомляють про історично низьку плинність кадрів серед водіїв.

Армія США, яка у 2022 році недобрала 25% від запланованої кількості новобранців, тепер виконує плани достроково.

Ситуація із безробіттям

Рівень безробіття у серпні становив 4.3% і був відносно низьким. Водночас ті, хто втратив роботу, залишаються без неї довше. Майже 26% безробітних шукають роботу понад пів року, що є одним з найвищих показників за десятиліття.

Чому змінюється ситуація на ринку праці

Період, коли працівники диктували умови, схоже, завершився.

Майже половина зайнятих американців в опитуванні Harris Poll для Bloomberg News сказали, що пошук роботи подібної якості зайняв би 4 місяці або більше, якби вони втратили поточне місце роботи. Це посилює позиції роботодавців, які тривалий час мали нестачу персоналу, особливо після зростання зарплат на 27% від початку пандемії.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні формується новий клас високооплачуваних сантехніків і плиточників.

За даними Держстату у вересні 2025 року середня зарплата в країні становила 26 623 гривні — це плюс 24% до показника минулого року. Однак у сфері робітничих спеціальностей деякі зарплати зросли більш ніж на 40%, хоча вони ще й торік були вищі за рівень середньої зарплати.

Так, зарплата плиточника, за даними «OLX Робота», зросла — з 37 500 гривень минулого року до 45 000 гривень нині. Зарплата маляра зросла майже на 43% — до 50 000 гривень. Зарплата сантехніка — на 38% — до 41 500 гривень. Фасадники в середньому заробляють 57 250 гривень на місяць. Електрики та будівельники — 35 000 та 45 000 гривень, штукатури взагалі 60 000 гривень

