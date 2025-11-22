Зарплати у Польщі зростають: які галузі лідирують Вчора 14:02 — Особисті фінанси

За дев’ять місяців 2025 року середня заробітна плата у бізнес-секторі Польщі зросла на 8,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року і у вересні склала 8 750 злотих. Проте темпи зростання в різних галузях виявилися неоднаковими.

Такими даними із Finance.ua поділився Аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal на основі статистики Центрального управління Польщі (GUS).

У яких галузях зарплати зростають швидше

Найбільше підвищення заробітної плати спостерігалося у таких сферах:

виробництво комп’ютерів та електроніки (+10,9%),

харчова промисловість (+9,8%),

транспортне обладнання, зокрема військове (+9,2%),

машинобудування (+9,1%),

автомобільна промисловість (+8,8%),

виробники меблів (+8,9%).

Аналітики зазначають, що оплата праці у цих секторах зростах, хоча загалом зайнятість у промисловості скорочується (за винятком харчового виробництва).

«Зростання зарплат у цих секторах відбувається на тлі скорочення загальної зайнятості, що свідчить: працедавці прагнуть утримати ключовий персонал, навіть за рахунок оптимізації штату», — коментують у Gremi Personal.

Трохи нижчі темпи зростання заробітків спостерігалися у сферах, де традиційно працює багато українців:

логістиці (+7,8%),

HoReCa (+7,8%),

будівництві (+7,6%),

роздрібній торгівлі (+7,6%).

Аналітики кажуть, що у щомісячній динаміці (вересень до серпня) зарплати у роздрібній торгівлі та HoReCa навіть знизилися на 0,4%.

«Зниження зарплат у цих секторах у вересні можна пояснити традиційним сезонним зниженням продажів після літніх піків, що впливає на обсяг премій і надбавок, які формують значну частину заробітків працівників. Крім того, на ринок продовжує тиснути зростання пропозиції робочої сили. Зокрема, після скорочень у промисловості частина працівників переходить у логістику та HoReCa, збільшуючи конкуренцію за робочі місця. Це дозволяє бізнесу в цих індустріях зменшувати або пригальмовувати темпи зростання заробітних плат», — пояснюють у Gremi Personal.

Цікаво, що у логістиці, яка продемонструвала високий ріст зарплат за дев’ять місяців, у вересні в порівнянні з серпнем також зафіксовано зниження середньої зарплати на 1,2% — найбільше серед усіх проаналізованих галузей.

Попри це, логістика залишається одним із найкраще оплачуваних секторів: середня зарплата у вересні 2025 року склала 9029 злотих, що майже дорівнює показнику машинобудування (9195 злотих).

«Для порівняння: у роздрібній торгівлі середня зарплата становила 6766 злотих, а у HoReCa — 6548 злотих. Тож, навіть незначне річне зростання у логістиці на 5,3% (вересень до вересня 2024 року) у грошовому еквіваленті означає підвищення на 455 злотих, що співмірно з абсолютним зростанням у секторах роздрібної торгівлі чи громадського харчування. Це продовжує приваблювати у галузь іноземних працівників, серед яких багато українців», — зауважують у Gremi Personal.

У яких галузях чекають на українців

Загалом динаміка польського ринку праці у вересні свідчить, що країна продовжує відновлення після періоду уповільнення, але темпи росту зарплат залежать від здатності бізнесу утримати продуктивних працівників.

Аналітики кажуть, що для українців польський ринок праці залишається загалом сприятливим, особливо у секторах із меншою вимогою до кваліфікації та високою часткою фізичної праці.

Насамперед у логістиці, де зберігається найдинамічніше зростання зайнятості (+4,7% за дев’ять місяців 2025 року). Водночас у виробництві чи навіть будівництві конкуренція посилюється, що стримує збільшення заробітків і підвищує вимоги до досвіду працівників.

«Загалом, у найближчому майбутньому, найкращі перспективи відкриваються для тих українців, які готові переходити у виробничі та технічні спеціальності: саме тут польські компанії продовжують інвестувати у персонал, пропонуючи більшу стабільність, вищі зарплати та ширші можливості для професійного зростання», — підкреслюють в аналітичному центрі.

