Які документи потрібні пенсіонеру для відеоідентифікації

Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області нагадало, які документи має підготувати пенсіонер для проходження відеоідентифікації.

Що таке фізична ідентифікація

Фізична ідентифікація — це процедура встановлення даних особи на підставі документів на матеріальних носіях або електронних даних.

Під час такої процедури здійснюється однозначне підтвердження особи. Її можна пройти за допомогою сеансу відеоконференцзв’язку, у межах якого потрібно пред’явити документи, що посвідчують особу.

Відеоідентифікація одержувачів виплат проводиться на підставі документа, що посвідчує особу одержувача, законного представника або помічника. Для дітей процедура здійснюється на підставі свідоцтва про народження.

Документи, які потрібні пенсіонеру

Для проходження відеоідентифікації пенсіонеру необхідно мати паспорт громадянина України або ID картку. Під час сеансу відеоконференції потрібно показати документ уповноваженому працівнику Пенсійного фонду України та зачитати його реквізити. Йдеться про серію, номер, дату видачі паспорта та найменування органу, який його видав.

Пенсіонер також має бути готовим назвати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Це не стосується осіб, які відмовилися від його отримання через релігійні переконання.

Процедура передбачає відповіді на питання про пенсійне посвідчення. Зокрема потрібно назвати його реквізити, а також надати інформацію про трудову діяльність.

Законний представник пенсіонера має пред’явити документ, що підтверджує його повноваження. Якщо пенсію призначено дитині, під час відеоідентифікації потрібно надати її свідоцтво про народження.

Якщо пенсіонер заздалегідь зазначає, що йому потрібен фізичний супровід під час сеансу, помічник, який надає таку послугу, має пред’явити документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Пенсійний фонд розробив проєкт порядку встановлення особи одержувача пенсії, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку. Пенсіонера або його законного представника чи помічника повідомляють про результат відеоідентифікації електронною поштою.

Крім того, пенсіонеру, який зазначив у заяві свій індивідуальний податковий номер, результати проходження ідентифікації надсилаються в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua в розділ «Мої звернення».

