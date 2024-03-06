У Пенсійному фонді пояснили пенсіонерам, як дізнатись про результати відеоідентифікації — Finance.ua

У Пенсійному фонді пояснили пенсіонерам, як дізнатись про результати відеоідентифікації Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

У Пенсійному фонді пояснили пенсіонерам, як дізнатись про результати відеоідентифікації

Пенсійний фонд України розробив проект порядку встановлення особи одержувача пенсії, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв'язку. Пенсіонера або його законного представника чи помічника повідомляють про результат відеоідентифікації електронною поштою.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

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Крім того, пенсіонеру, який зазначив у заяві свій індивідуальний податковий номер, результати проходження ідентифікації надсилаються в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua в розділ"Мої звернення".

Результати проведеної відеоідентифікації зберігаються в особистому кабінеті пенсіонера в його електронній пенсійній справі на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, перелік месенджерів, що можуть бути використані для проведення відеоідентифікації, розміщується на офіційному веб-сайті ПФУ.

Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення). Під час відеоідентифікації уповноважений працівник здійснює відеофіксацію:

особи, відеоідентифікація якої здійснюється;

особи з власним ідентифікаційним документом / документом, що посвідчує особу, а саме сторінки / сторони, що містять фото власника.

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Відеофіксація проводиться таким чином, щоб відеозображення давали змогу однозначно розпізнати особу та деталі ідентифікаційного документа / документа, що посвідчує особу (зокрема фото, ідентифікаційні дані, що містяться на такій сторінці ідентифікаційного документа). Детальніше про відеофіксацію тут

Довідка Finance.ua:

Пенсійний фонд України розробив проект порядку встановлення особи одержувача пенсії, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв'язку. Сеанс триватиме орієнтовно 20 хвилин;

як зазначається в документі, постановою Кабінету міністрів від 4 серпня 2023 року № 806 передбачено, що за заявами через веб-портал ПФУ виплата пенсії може бути відновлена у разі встановлення особи пенсіонера у режимі відеоконференцзв'язку;

з 1 березня 2024 року вперше для всіх категорій пенсіонерів індексацію проведено одночасно. Про це повідомилиу Міністерстві фінансів. Видатки на індексацію пенсій та збільшення надбавок, доплат і підвищень до пенсій буде здійснено у межах видатків бюджету Пенсійного фонду та коштів, передбачених у держбюджеті на пенсійне забезпечення на 2024 рік.

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