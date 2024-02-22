Чи можуть пенсіонери з дітьми до 18 років отримати надбавку до пенсії — Finance.ua

Чи можуть пенсіонери з дітьми до 18 років отримати надбавку до пенсії Сьогодні 19:43 — Особисті фінанси

Чи можуть пенсіонери з дітьми до 18 років отримати надбавку до пенсії

Інколи люди, які вийшли на пенсію, мають під своєю опікою дітей до 18 років. У такому випадку їм передбачено надбавку до пенсійних виплат.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Пенсіонерам, які мають на утриманні дітей віком до 18 років та не працюють, встановлюється надбавка до пенсії. Вона призначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

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Як отримати надбавку

Для того, щоб отримати додаткові виплати, необхідно зібрати такі документи:

оригінал та копія свідоцтва про народження дитини;

оригінал та копія свідоцтва про шлюб;

довідка уповноваженого органу за місцем проживання про склад сім'ї або про те, що дитина перебуває на утриманні пенсіонера;

довідка з навчального закладу про навчання утриманця;

оригінал та копія трудової книжки;

довідки з управління Пенсійного фонду України та з управління соціального захисту населення за місцем проживання про те, що пенсіонер та дружина не отримують пенсію та допомогу на дитину.

Вона встановлюється в розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Довідка Finance.ua:

раніше Пенсійний фонд України пояснив, які є умови призначення надбавок до пенсії, підвищень та додаткових пенсій. Ми детально розповіли про них за посиланням;

нагадаємо, у 2024 році в Україні перерахунок пенсій відбуватиметься в три етапи — у січні, березні та липні;

у січні 2024 виплати підвищили тим, хто отримує мінімальну та максимальну пенсію. Це пов’язано зі зміною розмірів прожиткового мінімуму;



у січні та липні 2024 року — перераховують пенсію тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем, тобто, це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років;



у березні 2024 року — пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом, з 1 березня планується провести нову індексацію на близько 13%.



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