В Пенсійному фонді нагадали, хто має право на достроковий вихід на пенсію — Finance.ua

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В Пенсійному фонді нагадали, хто має право на достроковий вихід на пенсію

Особисті фінанси
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В Пенсійному фонді нагадали, хто має право на достроковий вихід на пенсію
В Пенсійному фонді нагадали, хто має право на достроковий вихід на пенсію
Як повідомляють в Пенсійному фонді України, відповідно до частини 1 статті 115 Закону від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на призначення дострокової пенсії за віком мають деякі особи:
  • особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;
  • особи з інвалідністю по зору I групи — сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи;
  • жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність;
  • військовослужбовці, які брали участь у бойвих діях, та деякі інші категорії громадян, яким надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці;
  • особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я.
Нагадаємо, розмір мінімальної зарплати закладається в державний бюджет. Так, на 2024 рік встановлені такі показники:
  • з 1 січня — 7 100 грн у місячному розмірі або 42,60 грн в погодинному;
  • з 1 квітня — 8 тис. грн та 48 грн за годину.
Розмір мінімальної пенсії, по суті, є розміром прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році цей показник збільшили з 2 093 грн до 2 361 грн. Окрім того, на 1 березня 2024 року запланована щорічна індексація пенсій.
Максимальна пенсія також зросла, оскільки це десятикратний розмір мінімалки. Тобто йдеться про 23 610 грн.

Мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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