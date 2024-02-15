Умови призначення надбавок до пенсії, підвищень та додаткових пенсій — Finance.ua

Умови призначення надбавок до пенсії, підвищень та додаткових пенсій Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Умови призначення надбавок до пенсії, підвищень та додаткових пенсій

Пенсійний фонд України пояснив, які є умови призначення надбавок до пенсії, підвищень та додаткових пенсій.

Про це йдеться в матеріалах ПФУ.

До пенсій за віком, по інвалідності, за вислугу років, які призначають відповідно до законів «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено такі надбавки.

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На непрацездатних членів сім'ї. Умови призначення

Призначається пенсіонерам, які не працюють і мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, на підставі заяви та свідоцтв про народження непрацездатних членів сім'ї, інших документів, що стверджують належність до членів сім'ї, документів про встановлення групи інвалідності непрацездатним членам сім'ї (за наявності), документи про перебування непрацездатного члена сім'ї на утриманні, трудової книжки пенсіонера.

На догляд. Умови призначення

Призначається інвалідам І групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду чи які досягли пенсійного віку; одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку; одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду, крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд, на підставі заяви (крім інвалідів І групи) та довідки МСЕК, висновку лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді. У заяві пенсіонер (крім інвалідів І групи) зазначає, що не має працездатних родичів, які відповідно до законодавства мають його утримувати.

Інвалідам І групи надбавка встановлюється на підставі довідки МСЕК без заяви до будь-якого виду пенсії.

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Довідково: Надбавку на догляд не призначають особам, які отримують державну соціальну допомогу на догляд.

До пенсій за віком, по інвалідності, за вислугу років, у разі втрати годувальника, які призначають відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено встановлення.

Підвищення реабілітованим і членам їхніх сімей. Умови призначення

Призначається особам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і яких згодом було реабілітовано, членам їхніх сімей, яких було примусово переселено, на підставі заяви та посвідчення реабілітованого, а членам його сім'ї - довідки про факт примусового переселення.

Незалежно від виду пенсії передбачено такі підвищення

Підвищення ветеранам війни та членам сім'ї загиблого/померлого ветерана війни, постраждалим учасникам Революції Гідності згідно Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Умови призначення

За заявою на підставі «Посвідчення інваліда війни», «Посвідчення учасника бойових дій», «Посвідчення учасника війни», «Посвідчення члена сім'ї загиблого», «Посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності».

У період до видачі «Посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності» постраждалим учасникам Революції Гідності підвищення надається на підставі довідки, виданої структурними підрозділами соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських рад за місцем проживання.

Підвищення жертвам нацистських переслідувань або дружині (чоловіку) померлих жертв нацистських переслідувань згідно Закону України «Про жертви нацистських переслідувань».

Умови призначення

За заявою на підставі посвідчення жертви нацистських переслідувань або дружини (чоловіка) померлої жертви нацистських переслідувань.

Підвищення дітям війни згідно Закону України «Про соціальний захист дітей війни»

Умови призначення: автоматично особам, які є громадянами України та яким на час закінчення (02.09.1945 р.) Другої світової війни було менш як 18 років, на підставі паспорта громадянина України та якщо не встановлено підвищення ветерану війни або жертві нацистських переслідувань.

Надбавка почесним донорам згідно Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»

Умови призначення: за заявою на підставі посвідчення до знаку «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР».

Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, згідно статей 50, 51 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Умови призначення: особам, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи на підставі посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» або «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи».

Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно статті 52 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Умови призначення: призначається за заявою на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на утриманні годувальника, на підставі документів про встановлення причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною згідно Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»

Умови призначення: громадянам України, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення в галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури й спорту тощо на підставі документів, які підтверджують особливі заслуги.

Підвищення особам, які працюють, навчаються або про­живають на території населеного пункту, якому надано статус гірського, згідно Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»

Умови призначення: пенсіонерам, які проживають, працюють або навчаються на території населеного пункту, якому надано статус гірського, за заявою на підставі посвідчення громадянина (громадянки), який (яка) проживає, працює (навчається) на території гірського населеного пункту.

Доплата членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»

Умови призначення: членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання до пенсії у зв’язку із втратою годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї на підставі акту проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5, акту про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1, або акту проведення розслідувань виникнення хронічного професійного захворювання за формою П-4.

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Державна соціальна допомога на догляд згідно Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»

Призначається:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»:

а) особам з інвалідністю I групи;

б) особам з інвалідністю II та ІІІ групи, які є одинокими та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

2) особам, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та одержують пенсії за віком, по інвалідності або за вислугу років:

а) особам з інвалідністю I групи;

б) особам з інвалідністю II і III груп, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду;

3) особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» і які є особами з інвалідністю I групи внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, або внаслідок трудового каліцтва, професійного чи загального захворювання, або є одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду.

Державна соціальна допомога на догляд та надбавка на догляд одночасно не призначаються.

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