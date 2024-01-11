Гетманцев повідомив, як будуть проіндексовані пенсії в Україні — Finance.ua

Гетманцев повідомив, як будуть проіндексовані пенсії в Україні
За попередніми розрахунками, у 2024 році пенсії в Україні будуть проіндексовані на 13%. Це менше, ніж минулого року.
Про це у себе в Telegram-каналі написав народний депутат, голова парламентського комітету податкової політики Данило Гетманцев.
«Як відомо, законодавство передбачає таку формулу розрахунку величини індексації - 50% від інфляції у 2023 році + 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).
Перша цифра — вже оприлюднена Держстатом: 50% від річної інфляції 2023 року (12,9%).
«По другій — вже маємо дві з трьох розрахункових величин (зростання зарплат за періоди 2021/2020 і 2022/2021), а останню (2023/2022) остаточно порахують у середині лютого», — пояснив Гетманцев.
Він додав, що з огляду на досвід попереднього року можна орієнтуватися на розмір індексації у 13%.
Гетманцев додав, що у 2023 році рівень індексації був вищим — 19,7%, але «інфляцію нам вдалось пригальмувати досить суттєво».
Голова парламентського комітету спрогнозував підвищення пенсій на початку весни 2024 року.
Довідка Finance.ua:
- Раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович припустила, що Кабінету Міністрів доведеться відмовитися від запланованої у березні індексації пенсій у разі відсутності достатньої міжнародної фінансової допомоги Україні.
- У березні 2023 року Кабмін проіндексував пенсії на 20%.
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