Пенсіонер може втратити 20% та 50% пенсії: як цього уникнути — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсіонер може втратити 20% та 50% пенсії: як цього уникнути

Особисті фінанси
138
Пенсіонер може втратити 20% та 50% пенсії: як цього уникнути
Пенсіонер може втратити 20% та 50% пенсії: як цього уникнути
Україна має кілька видів пенсій для різних категорій громадян. За деяких умов особи можуть втратити 20% та 50% виплати.
Як пояснюють на сайті «На Пенсії», однією з основних причин, чому у пенсіонера можуть забрати частину грошей, це банальна переплата. Вона може бути через працевлаштування літної особи.
Якщо пенсіонер знайшов роботу і не повідомив про це у ПФУ, то у нього заберуть не більше ніж 20% з пенсії щомісяця. Такій особі надається 10 днів, аби вона звернулась до фонду та надала копію наказу про прийняття на роботу, копію трудової книжки або копію цивільноправового договору.
Читайте також
Окрім того, в Пенсійний фонд також треба повідомити про звільнення з роботи. Це можна зробити, подавши заяву, а також онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.
Однак, 50% пенсії заберуть у тих, хто:
  • на утриманні членів сім'ї (аліменти);
  • повинен заплатити збитки від розкрадання майна підприємств та організацій, де працював пенсіонер (якщо він — серед відповідальних за збитки);
  • повинен відшкодувати шкоду, якщо пенсіонер завдав шкоди здоров’ю іншій людині, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;
  • отримав переплату.

Як не втратити свої пенсійні виплати

  • уважно прочитати інструкцію з оформлення трудової книжки, яка є на третій сторінці цього документа;
  • при прийнятті на роботу в трудовій книжці має бути зроблений відповідний запис: дата, назва посади, назва організації або підприємства, номер і дата наказу, підпис керівника та його прізвище (ПІБ), печатка;
  • якщо відбувалися зміни в назві підприємства або організації, де ви працюєте, має бути зроблений повний запис із назвами;
  • якщо у трудовій книжці внесено доповнення до записів, то вони обов’язково мають бути завірені словами «доданої інформації вірити», печаткою та підписом уповноваженої особи;
  • при зміні прізвища має бути зазначена назва документа, згідно з яким відбувається зміна, вказати, ким і коли він виданий.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.