Коли краще звернутися за призначенням пенсії, щоб не втратити виплати — пояснення ПФУ — Finance.ua
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Коли краще звернутися за призначенням пенсії, щоб не втратити виплати — пояснення ПФУ

Казна та Політика
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В Пенсійному фонді України нагадали, коли необхідно звертатися за призначенням пенсії особам, які досягли пенсійного віку.
Про це йдеться на вебсайті Пенсійного фонду.
Звернутися за призначенням пенсії особа може будь-коли після виникнення права на виплати, в тому числі в період воєнного стану.
За умови якщо особа звертається за пенсією протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, то пенсія призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.
Таким чином, якщо особа подає заяву на призначення пенсії протягом трьох місяців після досягнення 60 років, то пенсійні виплати буде призначено з наступного дня після дня народження.
Якщо ж особа подає заяву після трьох місяців від дати досягнення пенсійного віку, пенсію призначають з дати звернення. Таким чином, особа втрачає частину виплат.
Нагадаємо, українські пенсіонери й надалі отримуватимуть щомісячні доплати до пенсій за віком.
За матеріалами:
economics.novyny
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