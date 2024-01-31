Пенсії ВПО без ідентифікації платитимуть лише до 31 березня: що робити — Finance.ua

Пенсії ВПО без ідентифікації платитимуть лише до 31 березня: що робити
Пенсії в Україні без фізичної перевірки (ідентифікації) платитимуть лише до 31 березня. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було взято на облік до 24 лютого 2022 року, повідомили у Мінсоцполітики.
Уряд постановив, що такі особи матимуть час, аби пройти фізичну ідентифікацію — це можна зробити як у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку, так і віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію.
Зазначимсо, що спершу пенсіонерам дали час з 1 липня до кінця 2023 року, однак 27 грудня уряд продовжив термін ідентифікації ще на три місяці. Отже, до 31 березня пенсіонерам-ВПО слід підтвердити законність отримання виплат.
Якщо особа не пройде ідентифікацію, пенсія накопичуватиметься на її рахунку допоки вона не пройде ідентифікацію — після цієї процедури всю суму переведуть на розрахунковий рахунок одержувача.
Ідентифікація пенсіонерів
Як зазначали в Ощадбанку, фізична ідентифікація відбувається в три етапи:
- Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП.
- Пред’явлення працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
- Проведення пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою PIN-коду) або встановлення/зміни PIN-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.
Роз’яснення про ідентифікацію від Мінсоцполітики
Як кажуть у відомстві, практика фізичної ідентифікації не є нововведенням — така норма для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 р.
«Вона є загальноприйнятою міжнародною практикою, необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені», — наголосили у міністерстві.
Чому ж тоді питання фізичної ідентифікації постало зараз? Для однієї невеликої категорії громадян останні 3 роки не застосовувалася норма проходження фізичної ідентифікації. А саме: протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 р., здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19.
З 1-го липня, у зв’язку із закінченням карантину, вона відновила свою дію.
Тобто ця норма відновлена лише для тих пенсіонерів, які стали ВПО до початку повномасштабної війни. Для інших — вона діяла весь час.
Розуміючи, що і під час війни частина українців не можуть фізично відвідати відділення банку чи відділення пенсійного фонду, Уряд значно розширив інструментарій фізичної ідентифікації.
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