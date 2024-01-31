Пенсії ВПО без ідентифікації платитимуть лише до 31 березня: що робити — Finance.ua

Пенсії ВПО без ідентифікації платитимуть лише до 31 березня: що робити Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Пенсії ВПО без ідентифікації платитимуть лише до 31 березня: що робити

взято на облік до 24 лютого 2022 року, Пенсії в Україні без фізичної перевірки (ідентифікації) платитимуть лише до 31 березня. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких було повідомили у Мінсоцполітики.

Уряд постановив, що такі особи матимуть час, аби пройти фізичну ідентифікацію — це можна зробити як у відділенні Пенсійного фонду чи Ощадбанку , так і віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію.

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Зазначимсо, що спершу пенсіонерам дали час з 1 липня до кінця 2023 року, однак 27 грудня уряд продовжив термін ідентифікації ще на три місяці. Отже, до 31 березня пенсіонерам-ВПО слід підтвердити законність отримання виплат.

Якщо особа не пройде ідентифікацію, пенсія накопичуватиметься на її рахунку допоки вона не пройде ідентифікацію — після цієї процедури всю суму переведуть на розрахунковий рахунок одержувача.

Ідентифікація пенсіонерів

Як зазначали в Ощадбанку, фізична ідентифікація відбувається в три етапи:

Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП. Пред’явлення працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Проведення пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою PIN-коду) або встановлення/зміни PIN-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.



Роз’яснення про ідентифікацію від Мінсоцполітики

Як кажуть у відомстві, практика фізичної ідентифікації не є нововведенням — така норма для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 р.

«Вона є загальноприйнятою міжнародною практикою, необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені», — наголосили у міністерстві.

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Чому ж тоді питання фізичної ідентифікації постало зараз? Для однієї невеликої категорії громадян останні 3 роки не застосовувалася норма проходження фізичної ідентифікації. А саме: протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 р., здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19.

З 1-го липня, у зв’язку із закінченням карантину, вона відновила свою дію.

Тобто ця норма відновлена лише для тих пенсіонерів, які стали ВПО до початку повномасштабної війни. Для інших — вона діяла весь час.

Розуміючи, що і під час війни частина українців не можуть фізично відвідати відділення банку чи відділення пенсійного фонду, Уряд значно розширив інструментарій фізичної ідентифікації.

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