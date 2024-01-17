Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн — Finance.ua

Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн

За даними Пенсійного фонду України, 10 516 537 пенсіонерів нараховується в Україні у 2024 році. Чисельність пенсіонерів скоротилась на 1,6% або ж на 171 384 особи торік. Загалом за два роки великої війни пенсіонерів поменшало на 324 580 осіб. Це на 34% менше, ніж за ковідні 2020−2021 роки, коли кількість пенсіонерів зменшилась на 493 613 осіб.

Про це повідомляє Опендатабот.

Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3000 грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3000 до 4000 грн: з 23% до 21%. А ось кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн, навпаки, зросла.

Більше половини пенсіонерів — 51% — отримують виплати менші за 4000 грн. Лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії.

5385,25 грн становить середня пенсія в Україні на початок 2024 року. За рік вона зросла на 16,5%.

Найбільші виплати отримують пенсіонери в столиці — 7248 грн, а найменші — на Тернопільщині: 4070 грн.

Найбільше зростання середньої пенсії сталося на Рівненщині: у 1,5 рази за рік. Це на 26% більше, аніж середні виплати по країні. Наразі у 8 регіонах країни виплати вищі за середні по країні.

Більше 8 мільйонів пенсіонерів наразі отримують виплати через банк. 90% з них довірили свої пенсії державним банкам: Приват (56,1%), Ощадбанк (33,9%). У трійці лідерів опинився Райф із часткою у 3,7%. На решту українських банків припадає загалом 6,3% пенсіонерів.

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