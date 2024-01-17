Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн — Finance.ua

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Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн

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Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн
Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн
За даними Пенсійного фонду України, 10 516 537 пенсіонерів нараховується в Україні у 2024 році. Чисельність пенсіонерів скоротилась на 1,6% або ж на 171 384 особи торік. Загалом за два роки великої війни пенсіонерів поменшало на 324 580 осіб. Це на 34% менше, ніж за ковідні 2020−2021 роки, коли кількість пенсіонерів зменшилась на 493 613 осіб.
Про це повідомляє Опендатабот.
Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3000 грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3000 до 4000 грн: з 23% до 21%. А ось кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн, навпаки, зросла.
Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн
Більше половини пенсіонерів — 51% — отримують виплати менші за 4000 грн. Лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії.
5385,25 грн становить середня пенсія в Україні на початок 2024 року. За рік вона зросла на 16,5%.
Кожен другий пенсіонер в Україні отримує менше 4000 грн
Найбільші виплати отримують пенсіонери в столиці — 7248 грн, а найменші — на Тернопільщині: 4070 грн.

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Найбільше зростання середньої пенсії сталося на Рівненщині: у 1,5 рази за рік. Це на 26% більше, аніж середні виплати по країні. Наразі у 8 регіонах країни виплати вищі за середні по країні.
Більше 8 мільйонів пенсіонерів наразі отримують виплати через банк. 90% з них довірили свої пенсії державним банкам: Приват (56,1%), Ощадбанк (33,9%). У трійці лідерів опинився Райф із часткою у 3,7%. На решту українських банків припадає загалом 6,3% пенсіонерів.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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