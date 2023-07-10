Ощадбанк відновлює фізичну ідентифікацію пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги — Finance.ua

Ощадбанк відновлює фізичну ідентифікацію пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги Сьогодні 16:40 — Особисті фінанси

Ощадбанк відновлює фізичну ідентифікацію пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги

необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні шість місяців. Як повідомили в Ощадбанку, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 637 від 05.11.2014, пенсіонерам — внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги — внутрішньо переміщеним особам

До отримання ЕПП пенсіонери — внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці.

Фізична ідентифікація відбувається в три етапи:

1) Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП.

2) Пред’явлення працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

3) Проведення пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб Ощадбанк зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком.

Після проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня.

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