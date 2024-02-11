Чи мають українські військові пенсіонери право на переказ пенсії при переїзді в Польщу — Finance.ua

Чи мають українські військові пенсіонери право на переказ пенсії при переїзді в Польщу Сьогодні 13:06 — Особисті фінанси

Чи мають українські військові пенсіонери право на переказ пенсії при переїзді в Польщу

Пенсійний фонд пояснив, чи мають українські військові пенсіонери право на переказ пенсії при переїзді в Польщу на постійне місце проживання.

До Пенсійного фонду звертаються люди, котрі проживають на території України та отримують пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», з питанням, чи мають вони право на виплату пенсії у разі переїзду на постійне місце проживання до Польщі.

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В ПФ пояснили, що правові відносини між Україною та Республікою Польща у галузі пенсійного забезпечення регулюються Угодою між Україною та Республікою Польща про соціальне забезпечення від 18.05.2012, яка набула чинності 1 січня 2014 року.

Згідно зі статтею 2 Угоди, положення Угоди застосовуються до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що стосується пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років.

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Водночас ця Угода не застосовується до спеціальних схем пенсійного забезпечення військовослужбовців та інших осіб, пенсійне забезпечення яких здійснюється на умовах, відмінних від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Отже, у разі переїзду на проживання на територію Польщі, відповідно до Угоди, вищевказані пенсіонери не мають права на переказ пенсії, призначеної на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

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